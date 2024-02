Českým autem roku je poctivý mercedes, moderní hračky jsou občas pro zlost

Časy se mění, typické lederhosen, tedy tradiční bavorské kožené kraťasy s padacím mostem, během let ve třídě E nahradily dobře střižené obleky a místo voňavého stromečku na vnitřním zpětném zrcátku, korálkového potahu na sedačce řidiče a umělého psa pokyvujícího do rytmu jízdy za zadním oknem se stal největším high-litem interiéru nejnovější generace éčka obří displej MBUX Hyperscreen, který pokrývá palubní desku od sloupku ke sloupku.

Tradiční řada Mercedesu musí nově vyhovět ještě širšímu spektru zákazníků než kdykoliv v minulosti. A tak místo lederhosen holduje spíše karaoke, mluví čínsky a opájí se téměř nekonečným spektrem barev ambientního osvětlení. Evropský vkus již není rozhodující, zdejší klientela je sice pro Mercedes-Benz důležitá, ale chleba se láme zejména v Asii, a také v USA. Není tedy divu, že i při jízdě zapadlou uličkou si připadáte spíše jako v Šanghaji nebo na newyorském Times Square.

Od vymýšlení roztodivných kříženců karosářských stylů a podčeledí automobilových tříd jsou jiné značky a modely mercedesů, éčko prostě bylo a je vždycky klasický sedan a kombík, vzhledem i charakterem konvenujícím pětapadesátiletému německému zubaři. Ten už si dnes i poradí s infotainmentem, který definitivně opustil tlačítka. A pozdvihne obočí nad nesmysly typu Angry Birds v jeho menu, proč je v autě potřebuje se mu pokusí (asi bez úspěchu) vysvětlit jeho vnuk.

Tomu se jistě bude líbit selfie kamera navrch palubní desky k pořizování fotografií a videí u stojícího auta, kterou lze navíc použít pro konferenční videohovory. V éčku můžete dokonce hrát sudoku, ale taky sledovat videa na YouTube nebo se připojit k různým streamovacím službám – Spotify, Amazon Music nebo Apple Music.

Displej nahrazující klasickou kapličku s budíky pod volantem doplňuje tedy špičkový infotainment MBUX Hyperscreen za 43 000 Kč, který zahrnuje nejen obří středový 14,4“ displej pro správu celého systému, ale ještě třetí 12,3“ displej pro spolujezdce.

Vše je seskupeno pod jedinou skleněnou plochu. Plně digitální palubní deska je v plné šířce interiéru, která se táhne od středu palubní desky. Řešení inspirované Hyperscreenem třídy S na vás rozhodně udělá dojem.

Navigace je přehledná a snadno programovatelná. Funkce jsou ale stále více svázány s účtem Mercedes Me. V tomto provedení se jedná o auto pro novou generaci, která si hoví v elektronických hračičkách. Infotainment je ale bleskurychlý, byť ve třídě S působí ještě propracovaněji.

Spolucestující, kterou chcete vysadit

Osvětlení interiéru se v noci odráží v oknech a obtěžuje posádku. Mercedes E umožňuje některé svítící lišty vypnout, stále je ale světla moc.

Nesmírně pohodlná sedadla vás hýčkají, ale osvětlení interiéru vám rychle zadělá na epilepsii, zrcadlí se v noci v čelním skle i v bočních oknech. Svítící lišty ve dveřích, které fungují jako varovné hlásiče hlídače mrtvého úhlu a dalších asistentů, nepřestanou posádku děsit. Osvětlení se dá naštěstí ztlumit a nejotravnější lišta přímo pod čelním oknem úplně vypnout, jak ale toto mohlo projít homologací, nám nepřestává vrtat hlavou. Asi se v laboratořích maká jen přes den.

Infotainment je rychlý, efektní a se skvělou grafikou. Ale má příšernou kyberasistentku, která mlčí, když ji oslovíte a něco po ní chcete, a naopak vstupuje do diskuze a skáče do hovoru posádce. Když si se spolujezdcem domlouváme posezení u piva, probere se a neopomene nám připomenout, že pivo není vhodné pro řidiče. Jinak vstupuje do hovoru zcela nahodile povětšinou absolutně nesouvisejícími poznámkami a moudry jak vyčtenými z výprodejové brožury o marketingu a ezoterice. Naštěstí se dá tato „mimoňka“ vypnout.

Éčko volbou čtenářů Čtenáři Auto.iDNES.cz sdělovali své preference z užšího výběru ankety Auto roku 2024 v ČR. Nejvíce hlasů u nich získala třída E Mercedesu (17 %), s těsným odstupem před Toyotou Prius PHEV (16 %). Na třetí místě se ve čtenářském hlasování umístila Honda CR-V (10 %), čtvrté skončilo BMW řady 5 (9 %) a jako páté se umístilo Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV (8 %). Dále následovaly Subaru Crosstrek, Ford Bronco, Opel Astra ST GSE, Hyundai Ioniq 6, Porsche Cayenne, MG4 Electric, Audi Q8 e-tron, Kia EV9 atd.

O pacienty trpící kinetózou je v kabině třídy E dobře postaráno díky programům „Energising Comfort“, které kombinují „uklidňující zvuky, mobilizující masáž a aktivující světlo“, aby postiženým cestujícím pomohly zmírnit příznaky. Nové éčko útočí na vaše smysly i basovými reproduktory v předních sedadlech, které vibrují do rytmu podle potřeby. Doprovází je odpovídající vizualizace na displejích, a to kupodivu i během jízdy.

Kvalita materiálů a celková úroveň zpracování jsou špičkové. Jinak je i u éčka pro mercedes typické ovládání s pouze levou páčkou pod volantem obsluhující světelné i stěračové funkce, napravo je pak subtilní volič automatické převodovky.

Za volantem se sedí vysoko, jakoby nad přístrojovou deskou, níž si sedadlo řidiče nedáte. O tom máte lepší výhled z auta. Nabídka místa pro kolena zadních cestujících je solidní, ale na nějaké roztahování to není. Na to si musíte pořídit třídu S. Přesto je zde o něco více místa než v nové řadě 5. Prostoru nad hlavou je dostatek i pro vysoké dospělé. Mělký kufr má ale kvůli baterii plug-in hybridního pohonu pod podlahou objem jen žalostných 370 litrů.

Rychleji stejnosměrně

Nové éčko, jako jeden ze stěžejních modelů značky, má obsáhlou paletu pohonů. K dispozici je čistý benziňák, nafťák, a obojí i v plug-in hybridním provedení.

Za označením E 400e v testovaném voze je schovaný dvoulitrový zážehový čtyřválec s výkonem 252 koní (185 kW), kterému asistuje elektromotor vestavěný v samočinné devítistupňové převodovce o výkonu 129 koní (95 kW). Kombinovaný výkon je 381 koní (280 kW) a hodnota točivého momentu vrcholí hodnotou 650 Nm. Výsledkem je působivá dynamika. Na stovce jste za 5,3 s a maximálku má tato verze až ve 250 km/h.

Pocitově to však stojí dost námahy, při normálním svištění po dálnici je to bez zaškobrtnutí, ale když po něm chcete dynamiku, změnu režimu, zátah, nejprve musí devítistupňový automat podřadit, auto se lehce zhoupne a přijde zátah doprovozený až nepřístojně hrubým a hlasitým, nijak zvukomalebným hlasem.

Jedná se o silnější verzi plug-in hybrid druhé generace s elektrickým dojezdem 85 až 110 km. Baterie má využitelnou kapacitu 19,5 kWh a nabíjet lze střídavým proudem výkonem 11 kW. Za příplatek lze pořídit i palubní nabíječku s výkonem až 57 kW. Mercedes třídy E je tak jedním z mála plug-in hybridů, který nabízí stejnosměrné nabíjení. Lze tak rychle nabíjet baterii, i když cestujete na dlouhé vzdálenosti. Potom to místo necelých dvou hodit trvá pouhých 27 minut.

Kromě režimů Individual, Hybrid, Electric a Sport je k dispozici také režim B, který teoreticky šetří energii baterie. Spotřeba se samozřejmě odvíjí od toho, jak často budete nabíjet. My jsme dosáhli průměrných 7,4 l/100 km, bez dobíjení, kdy auto funguje jako klasický hybrid, při dynamičtější jízdě již konzumuje více.

Jako na létajícím koberci

Nová generace třídy E s typovým označením W214 je pokračováním jedné z nejstarších modelových řad od nejstaršího výrobce automobilů. Jedná se o desátou generaci převážně nepřerušené linie sahající až do roku 1947. Kromě špičkové palubní elektroniky se nezapomnělo na poctivou mechaniku. Přední zavěšení je čtyřprvkové a zadní pětiprvkové, nechybí vzduchové odpružení. Vše je v zájmu aerodynamiky. Éčko vypadá tak trochu jako ocucaný bonbon, tupý strmě klesající čumák, zasouvací podsvícené kliky jako u třídy S, to vše přispívá ke špičkové aerodynamice.

Mercedes byl vždy jiný, jezdí a vypadá jinak než ostatní a vždy se mercedesovsky i ovládá. BMW vám namlouvá, že jste nejrychlejší ze všech, ve voze s hvězdou ve znaku jste podobně rychlí, ale bez propoceného trička, povídáte si se spolujezdkyní, pobafáváte z fajfky a éčko se konejšivě pohupuje. Natáčecí zadní náprava (připlácí se 81 tisíc Kč) zvyšuje stabilitu a podporuje agilitu, nejvíce ji ovšem budete velebit ve městě, neboť se otočíte na pětníku.

Éčko má super řízení, nezaměnitelné typicky mercedesovské se specifickou geometrií s velkým záklonem rejdového čepu, u kterého si podvozkáři dovolí hodně vyklonit přední kolo. Auto tak i díky své architektuře se zadním pohonem ochotně zatáčí, v rychlých obloucích pevně drží stopu. Kdo by to od toho houpavého korábu řekl. A pak se podíváte na tachometr, že letíte na tom polštáři kriminálními rychlostmi.

Potvrdíte si to pak při brzdění. Bez pořádného dupnutí máte pocit, že auto nebrzdí. Pedál má houbovitou odezvu, je hodně měkký, naplno auto brzdí jen při sešlápnutí až na krev.

Pohon všech kol je s preferencí zadní nápravy, takže se auto chová víc jako zadokolka s tradiční architekturou. Plug-in hybridy mají měkčí odpružení s větší světlostí podvozku, a při jízdě je to znát.

Digitální světlomety svítí skvěle, ale protože se neustále přenastavují, mihotáním vás tak spíš znervózňují. Hlavně na dálničních cedulích je to obzvlášť otravné. Pochvalovat si ovšem budete head-up displej, který zobrazuje dopravní značky spolu s navigačními informacemi. Vše podstatné tak máte stále před očima.

Nastavení elektronických systémů je velmi diskrétní. Bezpečnostní technologie na palubě jsou komplexní, ale na rozdíl od některých konkurenčních systémů vás takřka neruší. Asistent jízdy v jízdním pruhu funguje, při přejezdu čáry jemně zavibruje, ale nesnaží se vám vytrhnout volant z rukou. K dispozici je automatické upozornění na omezení rychlosti, které se ve výchozím nastavení zapne při každém nastartování vozu, ale přístup a deaktivace vyžaduje pouze dvě stisknutí na hlavním displeji.

Nová třída E evidentně vcelku dobře spojuje tradici s moderností. Zapíše se ale typ W214 do historie stejně dobře jako někdejší fenomén W124? To ukáže až čas. Jisté je, že konkurence od Audi a BMW dostala opět velmi silného soupeře. A to je z hlediska zákazníků určitě dobře. Ten kyberneticko-světelný metaverse mezikontinentálního korábu ovšem naštěstí nepopře nezaměnitelný fleur mercedesu a poctivý automobilový grunt s vypiplanou mechanikou. A to dnes mezi stále stejnějšími auty zaslouží ocenění. Tohle auto si být českým autem roku 2024 opravdu zaslouží.