A holky budou koukat! Mercedes umí luxus i v růžové a pod milion

Áčkový Mercedes se prodává již ve čtvrté generaci, za více než čtvrtstoletou kariéru je z ní jeden z pilířů nabídky automobilky, i když jde v mnoha ohledech proti tradicím značky. A patří mezi prodejní hity. Loňský facelift spojený s modernizací jej ještě vylepšil.

Se zájemci se zejména v letošním roce doslova roztrhl chladič. Může za to hlavně budoucnost. Mercedesy A i B jdou pomalu i se svými spalovacími motory do šrotu, v Evropské unii, respektive v jejích paragrafech, pro ně není místo. Možná se jedná o poslední kousky, které si bude možné pořídit, konec má nastat v roce 2025. A ta cena, no… Mercedes A180 s o něco slabší motorizací se dá koupit už za 900 tisíc, Mercedes A200 stojí něco přes 900. To jsou vlastně ceny, za které se dnes běžně kupují lépe vybavené octavie.

V kabině nejmenšího mercedesu na vás ovšem ze všeho čiší, že sedíte v autě designérů, kteří dělají většinou jen prémiové vozy. Celé to působí výrazně hodnotněji, než je skutečná cenovka.

Testované auto s pár příplatkovými packety už stojí přes milion dvě stě tisíc. Jenže na tuhle cenovku se lehce dostanete i s autem mainstreamové značky.

K té velikosti „áčka“ je třeba dodat, že malý mercedes není žádná fabie ani yaris, je to plnohodnotný prémiový hatchback a uvnitř vypadá rozhodně větší, než se zdál zvenčí. Dospělí a velcí lidé se na zadních sedačkách nestrkají, nemlátí do hlavy a koleny nešťouchají cestující vpředu. A kufr ze základním objemem 350 litrů na nákupy nebo golf postačí.

Zlatá rose gold bonbon

Možná v tom narůžovělém ohozu vypadá trochu jako bonbon, jenže na kopcovatých cestách rychle zjistíte, že na cucání se rozhodně nehodí. Jako téměř žádný moderní mercedes nezapře svou sportovní náturu, a to včetně vyladění motoru. Pokud byste sáhli po mnohem výkonnější a dražší verzi AMG, která násobí koně pod kapotou, není už vůbec o čem pochybovat, ale i s „obyčejným“ turbomotorem, který produkuje 163 koní, se rozhodně nudit nebudete. A jako bonus se přidá spotřeba, není zásadní problém dostat ji pod šest litrů na sto kilometrů, někdy se dostanete i k pěti...

Až vám to začíná být divné, dokud nezjistíte, že sedíte v hybridu. Respektive v mild-hybridu, tedy v jakémsi nejnižším stupni elektrifikace automobilů. Při brzdění se dobíjí malá baterie, který by sama na provoz vozidla nestačila, ale při rozjíždění je vítaným pomocníkem.

Čímž se dostáváme zpátky k tomu, že tento sympaťák je zamýšlen jako městské auto, ideální pro slabší pohlaví. Čemuž by odpovídalo i lakování barvou s poetickým názvem zlatá rose gold. Právě v zácpách, na semaforech, stopkách a v kulisách velkoměsta se nejvíce využije malý elektromotorek o síle 10 kW, který drží spotřebu na uzdě. Sice o něm skoro nevíte, ale pokud se soustředíte na to, kdy a jak auto zabírá a jak reaguje na plynový pedál, brzo budete doma. Za tu cenu příjemná hračička.

Takže, jak se s ním žije mezi semafory a kolejemi tramvají? Docela příjemně, když si tedy zvyknete na již zmiňovanou adaptivní rekuperaci mild-hybridu. V závislosti a blízkosti provozu před vámi buď přidává koníky, nebo rekuperuje a dobíjí maličký akumulátor.

Na horské dráze

Po krátké seznamovačce v podzimní Praze jsme vyrazili na malebné alpské silničky, abychom ho prověřili i v tomto možná pro něj trochu nezvyklém prostředí. Trochu jsme se obávali, že u malé předokolky bude potřeba hlídat v zatáčkách záď, ale nebylo to nutné. Auto si pokaždé hravě poradilo samo.

Postupně zjistíte, že se nemusíte bát poslat bonbon do zatáčky, být na něj trochu hrubější a zkoušet, co vydrží. Dovoluje poměrně ostrou jízdu a je správně agilní. Jaký vliv na vlnění na okreskách měl příplatkový paket AMG Premium, který sníží světlou výšku, přidá silnější brzdy a lepší pneumatiky, těžko říct. Zato další jeho součást, tedy sportovní sedačky, byla kvůli pevnějšímu drženi těla cenným pomocníkem.

Řízení bylo přesné a příjemné, ačkoliv samozřejmě těkavost volantů závodních speciálu čekat nemůžete. Dvoustovka za osm sekund a maximální rychlost 225 kilometrů za hodinu jsou pro daný účel vozu zcela dostačující, přitom auto zůstává tiché, odhlučnění kabiny je perfektní, hovor nečiní problémy ani na dálnici.

Tomu pomáhá i podvozek, který není ani tuhý ani měkký, ale tak nějak po mercedovsku ideálně vyladěný. Na pražských retardérech se samozřejmě nestihne patřičně uvolnit, ale to zvládne opravdu málokdo (zdravíme Toyotu Land Cruiser).

Jen tak pojezdit prstíčkem

Skutečným triumfem malého mercedesu je interiér. Který působí jako z mnohem dražšího auta. Proč tomu tak je? Možná automobilka, jejímž hlavním těžištěm činnosti jsou několikanásobně dražší prémiové vozy, nechce dělat levně vypadající interiér. Jednoduše na něco takového nemá lidi a ani to neumí. A možná jen prostě mělo „áčko“ štěstí.

Vnitřek auta není jen hezký, je i praktický. Po chvíli si s ovládáním spřátelíte a rychle si najdete to své. Zatímco si pochvalujete, že se vás výrobce nesnaží utopit v desítkách dotykových tlačítek a vyznává velmi příjemný manuální styl, tak zjistíte, že volant s celkem nezvyklými dotykovými ploškami funguje velmi dobře a není problém s ním řešit řadu nastavení i za jízdy.

Špičkový infotainment MBUX kombinuje tři módy zobrazení v sedmi barvách a je možné se identifikovat dotykem prstu jako na mobilním telefonu. Nejvíc asi potěší obří obrazovka uprostřed předního panelu, na které se dá kombinovat hned několik druhů zobrazení. Zabudovaná navigace sice samozřejmě nedosahuje přesnosti googlu nebo waze, ale její zobrazení a propojení s kamerami je excelentní. Už kvůli tomu se ji vyplatí pustit.

Jsme moc pozitivní? To protože ke kritice a souhrnu všech nedostatků auta se dostáváme právě teď. Asi by se hodil lepší přístup na zadní sedadla. A ačkoliv je auto tiché, jak jsme před chvíli tvrdili, při vysokých otáčkách malý motor začne trochu „řvát“. Komu by to vadilo, může zkusit silnější motorizaci, Mercedes jich má v nabídce několik.

A fakt, že se na vás majitelé jiných mercedesů, jejichž cenovky bývají o několik milionů výš, mohou dívat na křižovatkách skrz prsty. A z vrchu. Vy jim zase můžete zamávat peněženkou. Jednoduše škoda, že toto auto přestane existovat.