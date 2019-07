Ioniq je ideální na každodenní dojíždění. Hyundai ho zlevnil

Hyundai Ioniq je nabízen ve třech variantách pohonu: hybrid, plug-in hybrid a elektromobil. U hybridní varianty spolupracuje elektrický motor s benzinovým, přičemž mu při rozjezdech pomáhá s dynamikou, při „pocukávání“ po městě umožňuje čistě elektrickou jízdu omezenou malou 1,56 kWh kapacitou akumulátoru a slouží zejména ke snížení spotřeby paliva. Plug-in hybrid má větší akumulátor s kapacitou 8,9 kWh, dobíjíte jej ze zásuvky a lze jej na kratší cesty provozovat jako elektromobil, přičemž lze kdykoli přepnout do hybridního režimu. My jsme do testu zvolili čistě elektrickou variantu Ioniq Electric, kde se o pohon starají výhradně elektromotory a 28 kWh akumulátor.

Pozorného čtenáře jistě zarazila relativně nízká hodnota kapacity akumulátoru – je o 2 kWh menší než u Kia Soul, o 5 kWh menší než u VW e-Golf a o 12 kW menší než u Renaultu Zoe. Dobrou zprávou je, že Hyundai umí s energií výborně hospodařit. Jednak aerodynamikou vozu s činitelem odporu jen 0,24, jednak „úspornými“ pneumatikami Michellin Energy Saver a také velmi účinným systémem rekuperace. Je nastavitelný ve třech stupních, přičemž v tom nejvyšším šofér řídí prakticky jen plynovým pedálem – na brzdu šlape jen při úplném zastavení, nebo nouzovém brzdění.

Pracoviště řidiče je přehledné, neohromuje hodnotnými materiály ani nejmodernějším rozhraním, ale je praktické, jednoduché a ergonomicky příjemné.

Při úsporné jízdě s převažujícím městským prostředím a okreskami jsme jezdili za 12,5 kWh na 100 kilometrů, což je dojezd zhruba 210 km. Na naší „dojížděcí“ trase „60 km dálnice, 20 km okresky, 45 km město“ jsme se při využívání rychlostních limitů i dynamiky elektrického pohonu dostali na necelých 15 kWh, což představuje dojezd zhruba 180 km. S hodně těžkou nohou a agresivním stylem jízdy jsme se dostali na 16,5 kWh, tedy dojezd zhruba 160 kilometrů. Reálných, s klimatizací, muzikou, bez omezování se.

Dojezd 180 km na jedno nabití není ve srovnání s vozidlem s konvenčním pohonem a plnou nádrží mnoho, ale kdo si elektromobil pořídí na denní dojíždění do práce, pro toho nebude zásadním omezením.

Nabíjení jen z jedné fáze

Podle letošního průzkumu agentury Nielsen Admosphere bydlí 55 procent Čechů ve vzdálenosti do 10 km od zaměstnání. Šest procent zaměstnanců cestuje za prací více než 50 km, jen jedno procento více než 100 kilometrů. Průměrná vzdálenost, kterou Češi do zaměstnání cestují, je 18 km. Šance, že vám zhruba 180 kilometrů dojezdu bez nabíjení bude stačit na cestu do zaměstnání, rozvoz dětí, zajištění nákupu atd. je tak velmi vysoká.

Kombinovaný konektor AC i DC nabíjení (CCS).

Pokud máte u domku, v garáži nebo parkovacím stání elektrickou zásuvku, pak přibalenou 10A nabíječkou dobijete zcela vybitý Ioniq Electric za zhruba 13 hodin, pomocí výkonnější 16A nabíječky za zhruba 9 hodin (takže téměř vždy ráno přijdete k plnému autu). Pomocí rychlé jednofázové 32A nabíječky to zvládnete za 4,5 hodiny, třífázové nabíjení Ioniq bohužel nenabízí. V případě 50 kW rychlonabíjecí stanice se stejnosměrným proudem je téměř vybité vozidlo dobito za přibližně půl hodiny. Pokud se vám to podaří například v nějakém obchodním centru, máte plný akumulátor dříve, než dokončíte nákup, a v některých případech navíc nabíjíte zadarmo.

V provozu a za volantem

Jízda s Ioniq Electric je příjemná. Vozidlo nabízí svižnou dynamiku, ne tak razantní jako jsme u některých jiných elektromobilů zvyklí, ale stále velmi dobrou. Dostupnost plného výkonu elektrických motorů již od nulových otáček se skvěle hodí například při připojování na dálnici přes stopku s uzavřeným přípojným pruhem (díky rychlosti silničářů na D10 opakovaně vyzkoušeno).

Podvozek je spíše tvrdší, houpavé jízdy se od něj nedočkáte, hrbolatost českých silnic v zádech cítíte, ale v zatáčkách se díky tomu příliš nenaklání, a tak je dojem spíše sportovní. Chcete-li pohodlné houpavé svezení, to Ioniq nenabídne. Ve vysoké rychlosti na rozbité silnici jsme měli pocit mírné nejistoty, ale podle všeho šlo jen o pocit, ani při „tlačení na pilu“ jsme se do úzkých nedostali.

Na výběr je klasická paleta jízdních režimů – ECO, normální a sport. Mění se reakce na plyn, ale podvozek, volant a brzdy mají charakter stále stejný. U sportu se výrazně mění grafika, v menu si můžete nastavit i přesnější parametry jednotlivých režimů, včetně nastavení klimatizace nebo omezovače rychlosti u ECO režimu.

Je zde adaptivní tempomat, vyjma vyšší citlivosti na blížící se vozidlo, a tedy nutnosti zahájení předjíždění poněkud dříve než jsme zvyklí, fungoval velmi dobře, v koloně umí vozidlo i zastavit a po stisku tlačítka na volantu se opět rozjet. Nechybí kontrola jízdních pruhů, ve kterých pak sám i zatáčí, ale je to opravdu bezpečnostní pomocník, ne autonomní systém – potřebuje k tomu dobře viditelné pruhy. Výhodou je, že se s řidičem nepere a nedělá žádné nechtěné zásahy. Varování před vybočením z pruhu je hodně citlivé, takže pokud jej nevypnete, pípá na klikatějších okreskách často.

Zvuk uvnitř i venku

K bezpečnosti patří i VESS, generátor hluku vozidla při nízkých rychlostech, který můžete stiskem tlačítka vedle volantu vypnout podle uvážení. Když jsme jezdili v husté městské oblasti a kličkovali mezi chodci, nechávali jsme plašičku zapnutou.

Řazení jízdních režimů – jízda, parkování, zpátečka, neutrál – je řešena čtveřicí samostatných tlačítek. Vpravo je bezdrátová nabíječka chytrých telefonů standardu Qi. Lesklé plasty jsou, jak je dobře vidět, náchylné k upatlání.

Mírné zklamání v nás vyvolala vyšší hlučnost vozidla při vyšších rychlostech na okresce i na dálnici, do kabiny pronikal hluk od kol. Zda je více viny na odhlučnění vozidla, nebo pneumatikách s nízkým valivým odporem, to si neodvažujeme odhadnout. Není to nijak dramatické, ale jsou na trhu i tišší elektromobily.

K evropské verzi vozidla není žádná dostupná aplikace, takže na dálku stav nezkontrolujete a klimatizaci na dálku nespustíte. Nastavit ovšem lze časované vyhřívání nebo chlazení vozu, včetně odmrazení okének, takže můžete nastoupit a odjíždět s příjemně připraveným vozem, jen to chce víc plánovat. Časovat lze i nabíjení, takže pokud by se někdo bál přílišného odběru ve večerní špičce po příjezdu, může nabíjení posunout na pozdější noční hodinu.

V testované verzi jsou všechny sedačky vyhřívané, přední i odvětrávané. Sedačka řidiče plně elektronicky seřiditelná, včetně pamětí pro dva různé řidiče. Vyhřívaný je i volant. Vepředu je jeden USB port, 3,5mm Jack pro analogový zvukový vstup (aux in), zdířka zapalovače a druhá zdířka 12V 180W pro napěťový měnič a náročnější spotřebiče. Další USB (tentokrát jen pro nabíjení) je ve schránce pod loketní opěrkou. Ve středovém panelu potěší bezdrátová nabíječka standardu QI, kterou jsme s telefonem Samsung Galaxy S9+ používali často. Systém je připraven na Android Auto a Apple Car Play.

Infoteinment nabídne i přehled jízd s informací o průměrné spotřebě.

Zvukovou aparaturu vyrobila společnost Infinity a hraje velmi dobře. Kladně hodnotíme široký frekvenční rozsah, od basů po výšky, klidnou kultivovanou reprodukci a nezaduněné hloubky. Méně kladně hodnotíme ne zcela konkrétně podaný vokál a akustické nástroje, které znějí z celého prostoru palubní desky, což je nepřirozené. Je to ovšem trochu hnidopišství. Milovníci razantní basů a drnčících okének si na své nepřijdou, podání hloubek je kultivované. Z USB hraje MP3 i FLAC, zobrazí i fotky, video nikoli. Nejčastěji jsme však poslouchali streamovanou hudbu z Tidalu a Spotify přes Bluetooth, spojení je kvalitní. Rádio naladíte na analogových vlnách FM i digitální DAB.

Designérský vtípek

Couvací kamera je velmi dobrá, vozidlo při couvání umí i automaticky sklopit zrcátka, což se například u obrubníku hodí. Za deště se ale kamera často ušpinila a pak je obraz mizerný.

Kufr je poměrně malý, má udávaný objem 350 litrů, sedačky lze sklopit a ložný prostor tak zvětšit na 1400 litrů. Na zadních sedadlech je dost místa na nohy, ale méně na hlavu, dlouháni by mohli být omezeni. Já se 183 cm to měl tak akorát. Pásy jsou připravené na tři cestující, ve dvou jedete v pohodlí, ve třech je to trochu těsnější. Přední sedačky jsou pohodlné, opěrák má dobré držení zad, sedák mírnější, ale i při opravdu prudkém projetí zatáčky jsem neměl tendenci vyklouznout.

Nepěkný vtípek si připravili designéři, při otevření kufru steče všechna voda ze skla do odtoků, pokračuje po bocích dolů, přeteče nárazník a polije vám kalhoty a boty. V ranním spěchu „zábavné“, podruhé si již stoupnete o kousek dále.

Povedený elektromobil za aktuálně zajímavou cenu

Po šesti dnech a 1 100 ujetých kilometrech jsme se shodli, že Ioniq Electric je příjemné vozidlo, které by třeba našemu dennímu provozu docela dobře vyhovovalo. V očekávání nových modelů jej nyní můžete pořídit za 832 990 Kč až 883 990 Kč podle výbavy. Což rozhodně není špatné.