Auto místo nedostupné hypotéky. Nákupy aut na úvěr rostou

Podle průzkumu Sberbank, který dostal iDNES.cz exkluzivně k dispozici, množství úvěrů na auta meziročně vzrostlo za loňský rok o čtvrtinu. V roce 2018 by si lidé nejčastěji půjčili na vlastní auto, a to konkrétně každý druhý dotázaný. Zatímco přijatelnost půjčky u všech ostatních typů spotřebního zboží meziročně klesá, o půjčky na auta je podle Sberbank stále vyšší zájem. Největší zájem o nákup nového vozidla je mezi mladými lidmi ve věku 18 až 29 let.

„Se snem o vlastním majetku vstupuje do dospělého života téměř každý. V posledních letech se však sen o vlastním bydlení začíná rozpouštět. Hypotéka na nemovitost je stále exkluzivnější zboží, vzhledem k omezení hypoték část Čechů na půjčku vůbec nedosáhne. Mnoho z nich se proto rozhoduje peníze investovat raději do nákupu vlastního vozu,“ říká Milota Novodomcová, produktová manažerka půjček ve Sberbank. Nákup nového auta s využitím úvěru aktuálně zvažují dvě třetiny mladých lidí do třiceti let. Největší nárůst zájmu o půjčky na auto představuje příjmová skupina do 20 000 Kč.

„Rok 2018 byl úspěšný hlavně pro mladé, kterým se s rostoucími platy daří se čím dál lépe. První úspory pak mohou putovat na spojení příjemného s užitečným, jako je tomu u auta,“ říká Milota Novodomcová. Na ostatní účely, jako je třeba elektro, přijatelnost úvěrů u nejmladší generace meziročně klesá.

Auto jako první půjčka v životě

Pětina Čechů se s úvěry poprvé seznámila díky půjčce na pořízení či stavbu vlastního bydlení, 16 % si vzalo první životní úvěr na vozidlo. „To se nyní mění, mnoho z mladých se poprvé zadluží právě na auto. Přesto by měli myslet na to, že splácení prvního úvěru vytváří jejich kreditní historii. Výběr prvního auta a schopnost jej splácet může do budoucna ovlivnit, za jakých podmínek dostanou hypotéku i za několik let,“ dodává Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Se závěry Sberbank se však některé další banky neztotožňují. „Auta v žádném případě nepovažujeme za substitut ve smyslu, když mi banka nepůjčí na bydlení, koupím si právě auto. Naše zkušenost je naopak taková, že klienti, kteří primárně nedosáhnou na potřebnou výši hypotečního úvěru, mění požadavky na vlastní bydlení. Například výběr jiné lokality nebo volba menší velikosti nemovitosti jim pak zpravidla umožní hypoteční úvěr získat,“ řekl iDNES mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

„Z naší zkušenosti vyplývá, že lidé dotčení přísnějšími doporučeními centrální banky pro hypotéky vyhledávají levnější nemovitosti či využívají spolužadatele, než aby zcela ztratili zájem o nové bydlení a nahradili ho pořízením vozidla. Za vyšším zájmem českých domácností o financování nákupu vozidel vidíme především jejich rychle rostoucí kupní sílu vlivem zvyšování mezd,“ tvrdí i Jakub Švestka z Moneta Money Bank. Češi si zkrátka víc půjčují na auta, protože se zlepšila jejich finanční situace. „Objem námi poskytnutých úvěrů na nákup vozidel vzrostl ve třetím kvartálu 2018 meziročně o 10,6 % na 2,8 miliardy korun,“ řekl Jakub Švestka.

Nákup za hotové nepreferují ani firmy

Zájem o pořízení auta jinak než za hotové roste napříč společností. Nová auta si v ČR převážně kupují firemní zákazníci, společnosti, živnostníci, svobodná povolání. Fyzické osoby mají podíl na registracích nových vozidel z asi jedné čtvrtiny a jejich podíl na registracích roste v době ekonomické recese a naopak klesá v období konjunktury.

„Členové České finanční a leasingové asociace (ČLFA) financují přibližně 44 % nových vozidel, které jsou prodány na českém trhu. Za období prvních tří čtvrtletí roku 2018 bylo 32 % financovaných nových vozidel pořízeno fyzickými osobami a 68 % sektorem podnikatelů,“ uvádí Petr Neuvirth z ČSOB Leasing, která financuje pořízení či užívání nových i ojetých vozidel podnikatelům i fyzickým osobám. „Trendově, co do produktu, převažuje účelový úvěr (využit cca u 53 % financovaných vozidel), a pokud se podíváme na trend mezi roky 2015, 2016, 2017 a 2018 za stejné období 1. – 3. kvartál, financování pořízení vozidla účelovým úvěrem spotřebiteli roste a stejně tak financování pořízení vozidla účelovým úvěrem podnikatelům.“

Podle Neuvirtha se dá konstatovat, že financování na úkor pořízení za hotovost má rostoucí trend. „Zákazník totiž dostává od leasingové společnosti financování včetně pojištění a souvisejících služeb s užíváním vozidla za atraktivních podmínek, kdy mnohdy dochází navíc k zvyšování atraktivity parametrů ještě různými participacemi ze strany dodavatelů vozidel, rozkládá si náklad pořízení nového vozu v čase do splátek a svou nevyužitou disponibilní hotovost může vhodně využít jinak, např. ji využít na spoření s využitím nějakého vhodného spořícího produktu nebo investovat jinak.“

Obezřetnost je na místě

Pořídit si auto hned a nečekat, až na něj uspořím je atraktivní a moderní. Je však potřeba myslet na to, že odjezdem z autosalonu či bazaru a zadáním trvalého příkazu to nekončí. „Automobil se stal standardní složkou života, není luxusním zbožím jako dříve. Opodstatněnost tohoto kroku ale stejně závisí na potřebách, tedy pokud se jedná o dojíždění do práce, nebo náhradu dosluhujícího vozu pro rodinu, pak je tento krok obhajitelný. Potíž je, když si koupí luxusního vozu příjemce úvěru snaží zajistit společenský status,“ komentuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI, a doplňuje: „Doporučoval bych stejnou obezřetnost jako při jakékoliv jiné investici, tedy zvážit účelnost a provozní náklady. Zde nemyslím jen pohonné hmoty, ale i opravy vozidla, pojištění, dálniční poplatky a především finanční rezervu na krytí případných ztrát.“ Kolik stojí provoz auta, čtěte zde.