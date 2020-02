Firemní auta jsou málo vytížená, většinu času zahálí. Pomoci může sdílení

Že auto většinu času jen stojí někde u chodníku, zabírá místo a přesto svého majitele stojí spoustu peněz, je obvyklá poučka. Její zjednodušená verze říká, že auto je zkrátka drahá legrace, i když s ním moc nejezdíte. Zatímco u soukromých zákazníků ale většinou racionální úvaha nad náklady ustoupí touhám a potřebám, firmy by se měly snažit dosáhnout co nejefektivnějšího provozu své flotily.

Z dat společnosti Xmarton, která dodává řešení pro vzdálené ovládání funkcí vozu a správu vozového parku, ovšem vyplývá, že vytížení firemních vozidel je velmi nízké. Firma sledovala od začátku ledna do konce listopadu roku 2019 celkem 914 firemních vozidel z klasických firemních flotil. Ze sběru dat byla vyřazena vozidla rozvozů a taxislužby, u kterých je typicky vytížení podstatně vyšší, cílem bylo zjistit, jak se chová „typický služební vůz“.

Získaná data jsou velmi pozoruhodná. Denně ujela sledovaná vozidla v průměru jen 96,2 kilometru, a to vlastně jen v několika málo úsecích. Typická krátká pojížďka je totiž dlouhá 14,9 kilometru a trvá podle dat Xmartonu asi 17 minut a 13 sekund. Pokud se auto pohne do 60 minut od takové krátké jízdy, vyhodnocuje to Xmarton jako stále jednu cestu, jen s krátkou zastávkou. Taková celá cesta pak měří průměrně 35,5 kilometru a trvá (bez oné přestávky) 45 minut a 16 sekund. Průměrné firemní auto tedy denně nevykoná ani tři celé takové jízdy, zvládne přitom zhruba šest kratších cest.

To ovšem platí pro dny, kdy je skutečně auto využíváno. Xmarton totiž zjistil, že v celém týdnu auto zahálí v průměru 2,2 dne a když vynecháme víkendy, kdy je logické, že řada firemních aut nejezdí, pak z pětidenního pracovního týdne zahálí rovný jeden den. Prostě se minimálně jeden den v týdnu průměrné firemní auto nepohne vůbec. To pak také znamená, že celkový průměrný týdenní nájezd firemních vozů je 462 kilometry a jízdy trvají celkem 15 hodin, 14 minut a 29 sekund.

Za celý zkoumaný měsíc (byl jím listopad loňského roku) se pak průměrné firemní auto nepohne rovných 12 dní, pokud vynecháme víkendy, tak je to 7 dní, kdy firemní auto „nepracuje“. Průměrný měsíční nájezd byl 1 780 kilometrů a auta byla celkově používána po 58 hodin 38 minut 18 sekund.

Vzhledem k tomu, že listopad měl celkem 720 hodin, znamená to, že průměrné firemní auto stráví v akci jen něco málo přes osm procent svého života. Zbytek času jen někde stojí zaparkované bez užitku.

„Sdílení takového auta v rámci firmy je tak nasnadě jako jednoduchá cesta k rapidnímu snížení dlouhodobých nákladů na provoz,“ doporučuje zlepšit ekonomiku provozu vozů Jan Pešek, ředitel společnosti Xmarton. Firmy by podle něj ve dnech, kdy auta nejsou využívána vůbec, mohly také vozy nabídnout k pronájmu třeba v rámci carsharingových platforem.