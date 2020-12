Unikát a legenda. Dva traktory z muzea v Čáslavi slaví letos výročí

V pobočce Národního zemědělského muzea v Čáslavi je vystaveno úctyhodné množství exemplářů zemědělské techniky různých druhů. Z velké množiny traktorů si připomeneme Škodu HT-25 a Zetor 3011. Od vzniku prvního z uvedených uplynulo v roce 2020 již 90 let a u toho druhého to bylo 60 let.