Lepší český než německý. Nejoblíbenější traktor z Kosmonos má 80 let

Traktor Svoboda Diesel Kar 12 (DK 12) konstrukčně přímo vycházel z povedeného předválečného typu DK 10, respektive byl jeho modernizací. Číselná část typového označení prozrazuje výkon v koních instalovaného motoru. Jinak desítka byla prvním čtyřkolovým typem traktoru kosmonoského výrobce, který začínal v roce 1934 s tříkolovými traktory DK 5 a DK 7.

Traktor Svoboda DK 12 si zachovával klady svých předchůdců, tedy jednoduchou konstrukci, relativně vysokou robustnost, vysokou spolehlivost, jednoduchou údržbu a k tomu všemu nízké provozní náklady.

Motor DK 12 byl čtyřdobý dieselový ležatý jednoválec s předkomůrkou a vodním odpařovacím chlazením, zdvihový objem činil 1 730 ccm a maximální výkon již nepřímo prozrazených 12 koní. Převodovka byla hnána čtyřmi klínovými řemeny přes suchou jednolamelovou spojku. Řemeny se napínaly posunutím celého motoru po rámu směrem k přídi traktoru.

Traktor měl tři rychlosti vpřed (3,8 – 5,8 – 12 km/h) a jednu vzad (2,9 km/h). Pro pohon externích stacionárních strojů (např. mlátiček) byl vybaven řemenicí na setrvačníku. Případnou žací lištu, která měla připojovací místo na spodku rychlostní skříně, poháněl excentr.

Spouštění motoru se provádělo klikou, roztočením masivního setrvačníku na pravé straně motoru, za pomoci dekomprese a doutnáku, případně u traktorů vybavených na přání zákazníka elektroinstalací žhavící svíčkou. Po roztočení se přehodila páčka dekompresoru a motor naskočil.

Snad pouze jedna věc by se dala traktoru vytknout, a to přední řiditelná náprava kočárového provedení. Otáčela se tedy celá kolem svislé osy, což přinášelo určitý diskomfort při řízení. Byla to však daň za co nejnižší prodejní cenu (traktory Svoboda byly na našem trhu bezkonkurenčně nejlevnější a navíc za tu malou cenu nabízely vysokou užitnou hodnotu). Později si někteří uživatelé u svého traktoru nahradili originální přední kočárovou nápravu za klasickou s rejdovými čepy, např. ze Zetoru 30.

Výroba DK 12 běžela v letech 1939 až 1943, po válce byla sice obnovena, ale pouze do doby, než ji komunistická moc v roce 1949 zcela ukončila.

Traktor Svoboda DK 12

Kosmonoskou dvanáctku dobře znají i návštěvníci pražské budovy Národního zemědělského muzea, jeden exemplář je k vidění hned u hlavního vchodu a druhý v expozici Jede traktor. Hezkou epizodní roli si jiný traktor DK 12 zahrál v seriálu Četnické humoresky v epizodě Vdavky za všechny prachy, kde s ním vdova a matka pěti dcer paní Morousová ohrožuje strážmistra Zahálku (Morousová je tam titulována Zahálkou jako baba). Tento „filmový“ DK 12 už nebyl ve zcela originálním stavu, markantně to pak bylo vidět na přední nápravě s rejdovými čepy nebo na výfuku.

„Národní zemědělské muzeum má ve svých sbírkách ucelenou řadu traktorů Svoboda. Ovšem za nejcennější považuji traktor válečné výroby, typ Svoboda 25G, který je vystaven v naší čáslavské pobočce a je pravděpodobně jediným dochovaným exemplářem této série,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Čáslav Vladimír Michálek.

Během okupace musela být podle nařízení říšského protektora zahájena výroba sjednocených typů traktorů s motory Deutz. Tak vznikly dva traktory Svoboda nepůvodní konstrukce, a to licenční modely Deutz o výkonech 22 a 25 koní. Ten výkonnější, Svoboda 25G, se vyráběl pouhé dva roky a jezdil na dřevoplyn vyráběný generátorem EG60/Block.

Svoboda 25G Svoboda D 22

Slabší válečný typ měl dvouválcový naftový motor Deutz, po válce byl upraven a osazen motorem vlastní výroby. Zajímavé je, že tyto licenční traktory německého původu se na rozdíl od vlastních konstrukcí Svoboda v provozu příliš neosvědčily.

Posledním traktorem Svoboda se stal moderně řešený poválečný DK 15 s absencí „zbytečného“ podvozkového rámu, jeho vývoj byl zahájen ilegálně ještě během okupace. Sériově se typ DK 15 vyráběl v omezených počtech, které povolilo už od roku 1945 komunisty částečně zaváděné centrální řízení národního hospodářství. Kromě téhle smůly pohltila továrnu na podzim 1945 první vlna znárodňování. A v únoru 1948 se to tady pak celé posunulo do totality takřka absolutní, z tohoto titulu byla roku následujícího výroba traktorů Svoboda z vyšší moci úřední ukončena.

Více o traktorech Svoboda, ale i o zakladateli samotné firmy, plodném vynálezci a především svými zaměstnanci oblíbeném továrníkovi Václavu Svobodovi pojednává článek: „Slavné traktory Svoboda začínaly s třemi koly. Zahubil je Vítězný únor“.

Zdroje: Národní zemědělské muzeum a archiv autora