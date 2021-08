Traktor před závodem rok čistili. Startuje se cigaretou a uvaří párky

Na jeho restaurování pracoval Radek přes šest let. Nyní jsou veškeré práce hotové, traktor je pojízdný a dokonce ho čeká závod. Stroj je výjimečný tím, že nebyl zasažen kutilem, je v původním stavu a nebyl ani nikdy přebarven. Z původního laku toho však moc nezbylo. Stroj byl obalen naftovou špínou a mastnotou. Její odstranění se nedalo uspěchat a zabralo rok práce.

Traktor byl v rodině Uhlířů od roku 1968 a ještě před šesti lety jej používal otec majitele k práci na poli. Po celou dobu byl stroj plně pojízdný. Neproběhly na něm žádné úpravy ani opravy, ale vždy jen minimální nutná údržba. Radek Uhlíř se s ním nyní chystá do Grossglockneru v Rakousku na speciální závod traktorů veteránu, který se uskuteční 16.–19. září.

Půjde o závod v jízdě do vrchu a závod pravidelnosti. Jako spolujezdec pojede Jarda Vavřina, který teprve nedávno zjistil, že jeho úloha nebude jen v pořizování videozáznamu závodu, ale především v dolévání vody. Vzhledem k náročnosti stoupání na Grossglockner jí bude za teplého počasí potřeba určitě hodně…

Během představení jsme měli možnost vidět startování stroje. Procedura probíhá za pomoci cigarety nebo doutnáku, a to tak, že se odšroubuje fajfka, která vede přímo do válce, do ní se vloží doutnák nebo cigareta a pomocí kliky se roztočí devadesátikilogramový setrvačník. Traktor po překonání komprese nastartuje.

Při startování je však potřeba vyvinout značnou sílu a mít nacvičený grif. Radek ví, jak na to, proto stroj ihned nastartoval. Traktor je tak jednoduchý, že nemá jakékoli žhavení, baterie, světla ani jakoukoli elektroinstalaci. Dvanáctka v názvu udává výkon, tedy dvanáct koní. Přenos síly motoru do převodovky zajišťují tři řemeny.

Traktor disponuje jednoválcem s maximálními otáčkami 1 500 za minutu, má tři kvalty a zpátečku a jeho nejvyšší rychlost na rovině je 12 km/h. Stroj váží 1 150 kilogramů, má ruční plyn, otevřený systém chlazení, žádný termostat. Což při vyšší zátěži znamenalo, že se v něm vařila voda a musela se dolévat.

Na podzim 1939 vyjel na pole nejrozšířenější a nejoblíbenější traktor značky Svoboda, typ Diesel Kar 12. Vyznačoval se jednoduchou konstrukcí a vysokými užitnými vlastnostmi, ostatně jako všechny vlastní konstrukce dnes už mezi širokou veřejností téměř zapomenuté kosmonoské továrny.



Koneckonců v nádobě na vodu umístěné nad motorem si prý občas vařili řidiči traktoru párky, jak nám potvrdil Josef Petr, předseda klubu traktorů Svoboda a vnuk majitele a zakladatele značky. Dvanáctilitrová nádrž na naftu prý vystačila na celý den práce na poli.

Na závěr jsem mohl vyzkoušet jízdu. Asi jsem nikdy neřídil technicky jednodušší stroj, ale je pravda, že k jeho ovládání je potřeba síla a zkušenost, bez které by byl problém třeba jen zařadit. Masivní třístupňová převodovka má sice nepřehlédnutelnou nápovědu, i druhý rychlostní stupeň je na místě, kde by ho každý čekal, ale k jeho zařazení je potřeba grif. Zpátečka není značena „R“, ale hezky česky „Z“.

Na podlaze jsou jen dva pedály. Samozřejmě se nejedná o automat – vlevo najdete spojku a vpravo brzdu. Plyn je ruční a ovládáte ho pákou, která má zoubky k aretaci, takže si ho můžete nastavit do potřebné pozice, „zaseknout“, a nemusíte ho tak stále držet. K zatáčení je potřeba větší síla, ale řízení stroje Svoboda DK12 je zážitek, na který se nezapomíná.