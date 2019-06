Trabant pro plážové šviháky. Soudruzi z NDR si mohli nechat zajít chuť

Východoněmecká automobilová z nouze legenda Trabant 601 se vyráběla především ve dvou základních karosářských verzích. Tudor, zvaný v tomto případě limuzínka či limuzína (v originále limousine), a v o něco menších objemech produkované kombi neboli (v originále universal).

V roce 1966 se pak objevil otevřený vojenský Trabant 601 A Kübel („A“ – Armee), následovaný v roce 1967 až na detaily prakticky shodným Trabantem 601 F („F“ – Forst und Landwirtschaft) určeným primárně pro lesnické a zemědělské socialistické podniky/družstva. Oba tyto vozy se v Německu označovaly jako kübelwagen.

Tento název vznikl již za války pro jiný vůz obdobné kategorie, odkazuje na tvar jeho sedadel, a následně se začal používat pro celou řadu vozidel této kategorie v Německu vyráběných (ať už měla sedadla jakákoliv).

Militarizovaných Trabantů 601 A se v letech 1966 až 1989 vyrobilo 8022 kusů a „hospodářských“ Trabantů 601 F v letech 1967 až 1990 pouze 2024 kusů. Vidíme, že z celkové produkce typu 601 přesahující 2,8 milionů exemplářů, se jednalo o počty vskutku zanedbatelné.

Ve své době jsme mohli při troše štěstí spatřit vojenského „kýbla“ během dovolené v NDR, když nás na silnici potkala třeba vojenská kolona, a tu civilní verzi například v televizních přenosech z cyklistického Závodu míru, kde se objevovala v množině doprovodných vozů. Obecně to však byly pro nás téměř neznámé vozy.

Trabant Tramp

Za ještě větší vzácnost pak musíme považovat Trabant 601 Tramp (často psaný jako Trabant Tramp), což byl civilní otevřený vůz určený obecně pro export do nesocialistických zemí. Jeho vývoj probíhal pod interním typovým označením Trabant 601 Z, kde „Z“ znamenalo Zivil. Od výše zmiňovaných „kýblů“ byl až na barevné řešení na první pohled k nerozeznání.

Trabant 601 Tramp byl čtyřmístný vůz s otevřenou karosérií se sníženými boky, dveře zcela postrádal. Konstrukčně se celá podlahová a přední motorová část s maskou, blatníky a kapotou nelišila od běžného provedení typu 601, z něhož se použilo i čelní sklo s rámem doplněným výztuhami. Střední a zadní část karoserie vytvořili konstruktéři zcela novou, designově ne příliš přitažlivou, ale zato celoocelovou. Duroplastové karosářské panely pokrývající u trabantů z větší části nosnou ocelovou kostru tak zůstaly pouze v té přední partii.

Trabant 601 Tramp, proti nepříznivému počasí částečně chránila natahovací plátěná střecha (foto vlevo) a místo dveří poskytoval posádce pocit bezpečí decentní zapouzdřený řetěz.

Pod předním tlumičem výfuku se objevil přídavný plech chránící ho před případnými nárazy tvrdých terénních nerovností při divokých jízdách. Přední i zadní nárazník tvořily ocelové trubky, což přinášelo výhodu při zapadnutí vozu v nepřívětivém terénu. Za tyto nárazníky mohli siláci vůz nadzvedávat či poponášet lépe než klasický trabant, se kterým šlo samozřejmě díky nízké hmotnosti také manipulovat, byť ne tak jednoduše. Vzadu byla kruhová světla a zvenčí připevněná rezerva, zpravidla vezená v koženkovém obalu.

Před meteorologickými srážkami či v případě jiných potřeb se přes střední a zadní část vozu natáhla plátěná střecha. Ta mohla být navíc opatřena bočnicemi s měkkými plastovými okny.

Trabant 601 Tramp, všimněte si řešení bezpečnostních pásů řidiče a jeho spolujezdce.

Tramp měl premiéru v roce 1978 na mezinárodním veletrhu v Lipsku konaném ve dnech 3. až 10. září. V reklamních prospektech byl nejčastěji prezentován jako vůz pro volný čas, sport a práci, případně podnikání – to už záleželo na konkrétním letáčku.

Třeba dánský prospekt z první poloviny 80. let začínal slovy: Věrný společník pro sport a volný čas, ale také záruka bezpečné každodenní dopravy. Tu bezpečnou dopravu bylo ovšem třeba brát s nadhledem a rezervou a zbytečně se neúčastnit dopravních nehod při vyšších rychlostech, nedej bože v konfrontaci s těžšími a většími vozy. Navíc u otevřených trabantů nebylo pro posádku bezpečné ani obyčejné kutálení.

Výroba Trabantu 601 Tramp běžela tedy od roku 1978 až do roku 1990, do samého konce produkce dvoudobých Trabantů 601. Za těch třináct let opustilo výrobní závod celkem 926 vozů Trabant 601 Tramp. Roční výrobní objemy se nesly ve znamení až závratných výkyvů, posuďte sami: třemi nejplodnějšími roky byly 1983 s 224 vozy, 1979 s 202 vozy a 1982 se 176 vozy, naopak po jednom exempláři bylo vyrobeno v letech 1986 a 1989. A poslední rok 1990 to činilo 72 vozy.

Mezi cílové země exportu Trabantu 601 Tramp patřilo především Řecko a ve větším měřítku i Dánsko. Ale v menších počtech si našel své odbytiště i v dalších zemích Evropy mimo tzv. Východní blok. Objevil se tak například i v tehdejší Jugoslávii, která, ač socialistická, se prakticky hned na počátku od Sovětského svazu odpoutala.

Tramp se čtyřtaktem

Během výroby evolučního vrcholu značky, tedy Trabantu 1.1 poháněného čtyřtaktním čtyřválcem Volkswagen o zdvihovém objemu 1043 ccm, se objevila i jeho otevřená verze Trabant 1.1 Tramp. Ba co víc, otevřených čtyřdobých Trampů vzniklo v letech 1989 (to muselo to být v rámci nulté série před naběhnutím plné produkce Trabantu 1.1) a 1990 kolem pěti stovek kusů (tedy více než polovina dvoutaktních Trampů vyráběných šestinásobně dlouhé období).

Trabant 1.1 Tramp Trabant Caro Tramp 110

Nakonec bylo ve spolupráci s firmou IVM Engineering Neckarsulm vyrobeno ještě šedesát o krapet více upravených vozů Trabant CaroTramp 110. Ty se vyznačovaly mimo jiné i větší barevnou divokostí, včetně například čtyřbarevného volantu.

A na závěr musíme zmínit ještě jednu věc, která však se samotnými Trabanty Tramp nemá nic společného. Občas lze spatřit otevřený trabant, kde na první pohled chybí pouze střecha se sloupky (a samozřejmě zadní a boční zadní skla). Toto jsou však pozdější úpravy klasických limuzínek na kabriolety, většinou tedy úpravy profesionální. Řada těchto přestavěných trabantů je od firmy Ostermann z Osnabrücku – nešlo však o levnou záležitost, ale ušetřit se dalo při zakoupení setu k provedení přestavby svépomocí.