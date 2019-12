To už by dnes neprošlo. Testovací dráha na střeše automobilky

Byl to svým způsobem fascinující nápad. Mít vše pod jednou střechou, respektive i na ní. Nemusíte přemýšlet nad maskováním a složitou logistikou tajných projektů. Jednoduše si v uzavřeném areálu pohlídáte kvalitu od začátku vývoje až po konečné testy. Na světě existují tři komplexy, které jsou postaveny přesně podle tohoto receptu. Továrny na výrobu osobních aut se skrývají uvnitř, zatímco testovací okruhy jsou umístěny nad nimi. Když se podíváte na fotografie, asi vás napadne, co by dnes na takový nápad řekli lidé dohlížející na bezpečnost, traťoví komisaři, FIA a kdokoli další, kdo dává takovým okruhům razítko.