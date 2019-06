Formule budou řádit v Brně, hvězdami budou pekelník a drak

Festival rychlosti mezi pavilony se koná poslední červnový víkend v areálu brněnského výstaviště, je to připomínka závodů, které se mezi pavilony jezdily v letech 1935 až 1967.

Organizátor akce Karel Kupka tak chce představit ušlechtilou krásu sportovních a závodních vozidel v pohybu. Na trati, na níž se závodilo naposledy před padesáti lety, se představí automobily i motocykly od předválečných až do poloviny osmdesátých let.

Jednou z hlavních hvězd bude závodní monstrum z brněnské Zbrojovky. Pod kapotou má dvoutaktní, kompresorem přeplňovaný motor. Ne nadarmo se mu říká „Pekelník“. Více o tomto stroji, který bude mít v Brně obnovenou premiéru po devadesáti letech, čtěte zde

Druhou velkou událostí letošního revivalu je návrat formule Drak II, která patřila k nejlepším vozům československého mistrovství formulí 3. Řídit ji bude její konstruktér a závodník Otto Buchberger. Po padesáti letech se podařilo monopost rekonstruovat Karlu Jarošovi. Více o brněnských dracích čtěte zde

Revival na výstavišti je koncipován podobně jako obdobné akce ve světě – krátké jízdy velmi různorodých kategorií vozidel a hlavně divácky přístupné depo plné unikátní techniky. Na start se postaví devět kategorií automobilů a sedm kategorií motocyklů. Sobotní a nedělní program je stejný.

Součástí akce je rovněž výstava současných sportovních a závodních vozů či mototocyklů v pavilonu A a přilehlých volných plochách.

Jednodenní vstupné je 250 Kč, pro děti od 6 do 15 let 100 Kč. Areál bude otevřený pro veřejnost v sobotu od 9 do 19 hodin, v neděli od 8 do 18.