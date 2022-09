Málokterý čtyřicátník by jel tak dobře jako já, usmívá se legenda F1 Derek Bell

Před chvílí jste dojel, jaké to bylo, posadit se znovu do svého vítězného auta z Le Mans?

Už jsem ho řídil včera, ale tohle bylo poprvé od roku 1982, co jsem s ním jel opravdu rychle. Nedlouho poté, co jsme s ním vyhráli Le Mans, přišla 962, takže jsem ho pravděpodobně od té doby neřídil. I když možné je všechno, měli jsme tehdy hodně aut. Určitě už je to ovšem velice dlouho, co jsem s ním naposledy jel. A pak jsem přijel včera sem, svezl jsem se a dnes jsem s ním jel celkem rychle… To je prostě fantastické.

Pro mě bylo závodění s těmito hvězdami něco fantastického. Připadal jsem si jako – my v angličtině říkáme „like a dog with two dicks“.