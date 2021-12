Legrace je stále. Ale co jsme dělali my, za to by nás dnes zavřeli, říká jezdec Stuck

Když přijde řeč na auta, s nimiž závodil, za to vůbec nej považuje Porsche 962 C, které jej dvakrát dovezlo vítězně do cíle 24h v Le Mans. A při té příležitosti jsme se i potkali – Porsche totiž do posledního šroubku zrestaurovalo jeho vítězný vůz.

Porsche 962 C v barvách Shell a Dunlop – to je ikonické spojení. Jaké jsou vaše vzpomínky na tenhle vůz?

Moje vzpomínky na toto auto jsou velmi výjimečné. Obvykle jsem se o závodní vozy Porsche dělil ve vytrvalostních závodech se svými kolegy, jako byli Derek Bell nebo Jochen Mass, ale tenhle vůz byl „můj“. Od shakedownu až do současnosti jsem byl jediný jezdec při mnoha testech, vývoji a závodech, které byly všechny sprinty. Společně s Norbertem Singerem a mým závodním inženýrem Walterem Näherem jsme zkoušeli a vyvíjeli spoustu věcí.