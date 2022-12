Pro mě jako soukromý tým je elektrické auto nereálné, říká Martin Prokop

V poslední době kombinuješ starty v dálkových soutěžích se starty v mistrovství světa v rallye s vozem kategorie Rally2, přičemž si vybíráš náročné soutěže, jako jsou Portugalsko, Sardinie nebo Safari. Je to proto, že hledáš nějakou synergii mezi starty v obou disciplínách?

Určitě tam nějaká synergie je. Myslím, že jsem se za tu dobu vyprofiloval, protože mám rád těžké věci a s rychlými soutěžemi to s postupujícím věkem není tak jednoduché. Asfaltovou soutěž jsem jel naposledy v roce 2015, a kdybych měl jet dnes rallye na asfaltu, vůbec nevím, co bych dělal, jaké vybrat pneumatiky, nastavení auta atd. Na to, že jsem byl asfaltový specialista, a když jsem pravidelně jezdil mistrovství světa, tak jsem si na asfaltu vždycky věřil, dnes bych nevěděl, jak na asfaltu jet. Za těch sedm let se vše neuvěřitelně změnilo. Dnes mi sedí šotolina, těžké soutěže a mám rád výzvy. Jediné, co jedu a není to těžká šotolina, je Finsko. To je sice placatá šotolina, ale neskutečný adrenalin, prostě si vybírám oblíbené soutěže, které pro mě měly vždy něco navíc než ty ostatní.

Budu spokojený s tím, když budeme mít co nejméně problémových etap, které určitě přijdou.