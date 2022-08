Úspěchy v závodech přesvědčily naše první zákazníky, říká syn zakladatele Alpiny

Asi nemůžeme začít jinak než horkou novinkou – BMW koupilo jméno Alpina. Byla to nabídka, která vás překvapila, nebo už předtím byly nějaké náznaky, že se BMW k takovému kroku chystá?

Jak dobře víte, automobilový průmysl se od aféry Dieselgate koncernu Volkswagen hodně mění a nyní Evropská komise tlačí automobilky ke kompletnímu přechodu na elektrická auta. Proto je vše mnohem komplexnější, předpisy, homologace, to vše je mnohem svázanější a díky tomu letí rychle nahoru i náklady na vývoj aut. Je to velká změna. A když se vrátím k vaší otázce, tak ano, bylo to překvapivé, když BMW přišlo s otázkou, zda bychom jim neprodali obchodní značku Alpina.

Na trhu je stále silná touha zákazníků se odlišit, ale ne všichni to chtějí dávat na odiv prostřednictvím Ferrari, Porsche nebo McLarenu, mnoho lidí to dává najevo jen velice nenápadně.