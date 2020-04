Nastojato, nebo naležato. Gumy skladujte při stálé teplotě, jinak je zničíte

, aktualizováno

Když sundáte zimní a nazujete letní gumy, musíte ty druhé uskladnit. Máte-li k dispozici skladovací prostory, je ideální uložit pneumatiky na discích naležato, do speciálního stojanu či do polic, nejlépe jen dvě na sebe. Pokud přezouváte jen gumy, pak pneumatiky bez disků stavte nastojato. Tak to doporučují výrobci i v pneuservisech.