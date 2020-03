Přezouvání gum je věda, pneumatiky si musí s autem rozumět

Nejčastěji vyjde návštěva pneuservisu v Česku kolem tisícovky. Největší zájem o přezutí bývá tradičně na přelomu března a dubna. Letos se ovšem vrchol pravděpodobně o něco posune, vždyť jarní počasí začalo už koncem února. Mějte na paměti, že pokud se počasí zhorší, nasněží a namrzne, nesmíte na letním obutí do konce března vyjet, zakazuje to zákon. Jde však hlavně o zdraví a plechy.

Průzkumy společnosti Continental ukazují, že řidiči na letní pláště nepřezouvají automaticky hned, jak to dovolí vyhláška, ale čekají na dobré počasí. Jako orientační vodítko kdy přezout můžete brát pravidlo 7 °C. Tedy přezout až ve chvíli, kdy teploty dlouhodobě neklesají pod 7 °C. Pětina řidičů na letní pneumatiky nepřezouvá vůbec, a to i z důvodu dojíždění zimních plášťů, které však odborníci nedoporučují.

„V tomto případě je zapotřebí větší obezřetnosti, protože zimní pneumatika má většinou delší brzdnou dráhu, horší boční vedení a hlučnost,“ varuje Juraj Ižvolt ze společnosti Continental Barum. „Letní a zimní pneumatiky jsou vyrobeny z rozdílných směsí, liší se i konstrukcí a reagují rozdílně na různých typech povrchu,“ dodává. Teplo zimním gumám nesvědčí. Jsou příliš měkké až houbovité.

„Jejich vysoká elasticita je výhodou na ledu a sněhu, ovšem je zásadní slabinou na teplém povrchu silnice,“ vysvětluje dopravní expert Roman Budský. „Na suchém povrchu a při teplotě vzduchu nad 15 stupňů zastaví osobní auto na letních pláštích z rychlosti 100 km/h na 36,6 metrech,“ cituje Budský z testů. „Zimní gumy potřebují 44,1 metru. Rozdíl brzdných drah může činit 20 procent, za vysokých letních teplot okolo 30 stupňů Celsia to může být téměř třetina.“

Ze skladů mohou začátkem jara zmizet nestandardní rozměry a homologované pneumatiky, které jsou navržené na míru konkrétním vozům. V menších e-shopech a pneuservisech takové dezény zákazník sežene jen vzácně a i velké obchody je naskladňují v menším objemu.

Autorizované servisy i některé pneuservisy mívají na nové obutí a služby speciální jarní akce. Obvykle nabízejí rovnou celé komplety gum obutých na ráfcích. Jen tak mimochodem, třeba u Škody je to nejžádanější příslušenství vůbec.

Pneumatiky si musí s autem rozumět

Při výběru obutí vybírejte pečlivě. Kromě dodržení předepsaných rozměrů je ideální shánět pláště určené přímo pro váš vůz. Automobilky totiž s výrobci pneumatik úzce spolupracují a ladí gumy přímo na určité modely. Významné je to hlavně u dražších a výkonnějších aut. Auto je totiž do značné míry nastaveno na použití konkrétních typů pneumatik. A čím modernější auto, tím víc to je důležité.

„Při nákupu je tedy velmi důležité dodržovat přesnou specifikaci pneumatik včetně konkrétních typových označení, rychlostních a hmotnostních indexů a podobně. Pneumatika nabízená pod určitým obchodním označením může mít různé ladění konstrukce,“ zdůrazňuje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika. „Může pak nastat citelný rozdíl v chování bezpečnostních systémů, například ABS a ESP.“

Například stejně pojmenované pneumatiky pro Audi a Mercedes mají výrazně odlišnou vnitřní konstrukci a zvlášť ostřejší jízdou na pneumatikách s měkčí bočnicí (typicky Mercedes), ovšem obutou na voze, který vyžaduje tvrdší konstrukci (Audi), může dojít v extrémním případě ke svlečení pláště. Při nákupu obecné pneumatiky po internetu to ovšem zákazník nerozliší.

„Každý typ pneumatiky se dlouhodobě zkouší, proměřuje, posuzuje a testuje v České republice na běžných silnicích, na testovacích polygonech VW a u všech renomovaných firem, jako jsou Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone. Pneumatiky se musí prověřit a ty určené pro sportovní verze vozů čeká známý okruh Nürburgring,“ popisuje Ladislav Havlíček z oddělení vývoje podvozku Škoda Auto, který má na starosti vývoj nových pneumatik.

„Sleduje se odolnost vůči aquaplaningu, tedy schopnost vytlačit vodu nacházející se pod kolem, i celková ovladatelnost za mokra. Jenom na suchu se hodnotí kolem dvanácti parametrů. Stabilita jízdy, boční vedení, akustický komfort, mokrý handling...“

Škodováci platí mezi výrobci pneumatik za pedanty. Nezřídka dojde až k osmi kolečkům připomínek, než jdou pneumatiky do výroby podle jejich představ. Vývoj pneumatik pro konkrétní model trvá několik let, vlastně se ladí celou dobu souběžně s tím, jak se vyvíjí a šlechtí podvozek. To je až ten dodatečný finální „tuning“, jinak vývoj samotné pneumatiky trvá pneumatikářské firmě klidně šest až osm let.

„Každý vůz se tak k dealerům dodává s pneumatikami vytvořenými vždy speciálně pro každou modelovou řadu. Zákazník si s naším autem koupí vždy pneumatiky, které jsou s ním dokonale spasovány,“ říká Dušan Petrovický ze Škody. Vše tedy směřuje k tomu, že brzy budeme jezdit pro nové obutí vozu do značkového servisu jako se vším ostatním na stále složitějších a sofistikovanějších moderních autech.

I když moderní pláště vypadají zvenku skoro stejně jako ty vyvinuté před patnácti či dvaceti lety, ve skutečnosti jsou po všech směrech dokonalejší, bezpečnější, úspornější, šetrnější k přírodě a mají delší životnost, shodují se experti. Hlavně požadavky na snižování emisí CO 2 , které jsou přímo závislé na spotřebě, tak doputují i k pneumatikářům.

Gumy musí mít co nejmenší valivý odpor, při homologačních měřeních se hledí na každý gram. Jen pro zajímavost: výrobci gum dnes začínají mluvit o tom, že z boků pneumatik zmizí nápisy, čísla, všechno. Vyprofilované litery totiž narušují hladkost bočnice pneumatiky, což ovlivňuje aerodynamiku; a ta je stěžejním prvkem snižování spotřeby (a emisí).

Důvěřujte, ale prověřujte

V období, kdy statisíce motoristů přezouvají pneumatiky, je riziko chyby větší, upadlé kolo může pak mít tragické následky. „Autoservis či pneuservis musí při přezouvání pneumatik či výměně celých kol vždy respektovat schválený postup, a to včetně kontrol tak, aby nedocházelo k pochybením, která by mohla ohrožovat zákazníka i bezpečnost silničního provozu,“ komentuje Karel Starý.

Autorizované servisy mají tedy pro výměnu kol i přezouvání pneumatik přesně předepsaný postup. Pokud si kola vyměňujete svépomocí, můžete to brát jako inspiraci. Při výměně kol musí být především všechny dosedací plochy čisté. Mechanik tedy musí zkontrolovat nejen samotný disk, ale také dosedací a středící plochy brzdového kotouče a odstranit případné nečistoty, korozi, oleje a tuky. Totéž platí pro otvory pro šrouby a samotné šrouby kola. Středící plocha kola se ošetřuje speciálním voskovým přípravkem k ochraně proti korozi tak, aby nedošlo k potřísnění dosedacích ploch, které by mohlo mít vliv na účinnost brzd.

Předpisy škodováckých servisů stanovují, že všechny šrouby musí být nejprve našroubovány ručně, přičemž se musí pohybovat zcela volně. Šrouby zkorodované nebo s těžkým chodem je vždy třeba vyměnit. Šrouby se na kolo přichytí, poté se vozidlo spustí na podlahu a šrouby se křížem dotahují, čímž se minimalizuje riziko špatného dosednutí ráfku na styčnou plochu.

Poté se šrouby kol dotahují momentovým klíčem na přesně určený moment. Například předpisy servisů Škody zakazují používat k dotahování kol pneumatickou utahovačku. Její použití totiž nezaručí přesné usazení a dotažení kola. Pokud pneuservis přece jen automatickou utahovací pistoli používá, musí mechanik následně ještě překontrolovat dotažení ručně klíčem.

Závity šroubů kol při výměně vlastními silami nikdy neošetřujte mazivem ani antikorozními prostředky. Stejně tak se nesmí mazivo či voskový přípravek aplikovat na šrouby, dosedací plochy, náboj kola ani závit v něm.

Do servisu zajeďte, i pokud měníte kola sami

Odborníci ovšem výměnu kol svépomocí nedoporučují, ale pokud to přece jen chcete zvládnout sami, překontrolujte klidně několikrát pevné dotažení všech šroubů. V ideálním případě pak ještě jednou po ujetí několika kilometrů, třeba u benzinky, kam jedete po výměně překontrolovat tlak v pneumatikách.

Pokud v servisu sami nedohlížíte na utažení kol, překontrolujte raději šrouby také. A buďte prvních několik desítek kilometrů obezřetnější, zda se auto nechová divně, nevibruje, či se neozývají neobvyklé zvuky, jejichž intenzita a charakter se mění s rychlostí a v zatáčkách. V krajním případě, kdy se kolo již výrazně uvolňuje, se projeví značně zvýšenou hlučností, která se může dále zvyšovat vlivem přetížení při brzdění či akceleraci a masivními vibracemi.

I pokud si prohazujete kola sami, vyplatí se jednou za čas do pneuservisu zavítat, aspoň na převážení pneumatik. Naplánujte si to třeba na květen, až opadne nával. Zkušené oko servismana odhalí závady na podvozku. Fachman je totiž umí vyčíst z opotřebení pneumatiky.

A ještě jedno připomenutí na závěr. Dávejte na všechna čtyři kola stejné pláště, popřípadě dva stejné na jednu nápravu. Z důvodu bezpečnosti obouvejte pneumatiky s menší hloubkou dezénu vždy na přední nápravu (vysvětlení čtěte zde).

