Xavier Bertrand. „Venkovský balík“, jak ho hanlivě nazývají jeho političtí konkurenti, chce razantně promluvit do prezidentských voleb. | foto: Profimedia.cz

Seznamte se s Xavierem Bertrandem. Že vám toto jméno nic neříká? Nevadí, brzy možná bude. Není to žádný politický nováček, ve francouzské politice má už roky své místo. Nyní však zazářil a začíná se spekulovat o tom, že by mohl výrazně promluvit do prezidentských voleb.