Francouzský Trump mířil na novináře. Na svou obranu vytáhl Alžbětu s puškou

Zemmour se přešlapu dopustil při středeční návštěvě každoročního veletrhu Milipol s přívlastkem „vlast a bezpečnost“.



Když si prohlížel pušku s tlumičem, která dokáže zabíjet na 800 metrů a je součástí výzbroje elitní francouzské protiteroristické policie, začal s ní mávat směrem ke skupině novinářů. „Kdo se nyní směje, co? Uhněte, běžte pryč,“ smál se Zemmour, zatímco novinářům strkal hlaveň do tváří.

Lucas Burel @L_heguiaphal En visite au salon Milipol, Éric Zemmour pose avec le sniper utilisé par le Raid. « Ça rigole plus là hein…Reculez ! », dit-il à la presse https://t.co/oXKsGlZ4qG oblíbit odpovědět

Učinil tak nedlouho poté, co tento týden na shromáždění v Béziers v jižní Francii prohlásil, že je „načase převzít zpět moc od médií a dalších protisil“. Zemmour pravidelně napadá francouzská veřejnoprávní média a označuje je za levicová či nevhodně aktivistická.



„Vtipem“ nahrál svým kritikům, kteří ho okamžitě okomentovali na sociálních sítích. Ministryně pro občanství Marlène Schiappaová napsala, že ji scéna „zděsila“. „V demokracii není svoboda tisku žádný vtip a nesmí být nikdy ohrožena. V jakém bodě se začneme bát?“ uvedla.



„Nemůžeme říci, že jsme nebyli varováni,“ napsala na Twitteru Audray Pulvarová, někdejší televizní moderátorka a radní pařížského regionu, jež pracuje pro u socialistickou starostku Anne Hidalgovou.



Imbecilní a směšné, reagoval Zemmour

Zemmour se kritice postavil s tím, že si „pouze dělal legraci“. „Humor je zbraň, která paní Schiappaové naprosto chybí. Nebylo v tom žádné politické poselství ani hrozba,“ prohlásil podle listu The Telegraph s tím, že reakci ministryně považuje za „groteskní, imbecilní a směšnou“.



„Když na mě lidé zaútočí, zasáhnu nazpátek dvakrát nebo třikrát tak silně. Ať je to pro ně varování,“ dodal Zemmour v dalším twitterovém příspěvku, jenž doplnil fotografií z roku 1993, na níž britská královna Alžběta II. hledí skrz hledáček zbraně v Národním střeleckém centru v britském Bisley.

Tweet okamžitě vyvolal bouřlivou vlnu reakcí. „Královna má příliš mnoho vojenských zkušeností a příliš grácie na to, aby namířila zbraň na novináře,“ napsal do diskuse jeden z uživatelů. „Na rozdíl od vás královna alespoň ví, kde je spoušť,“ rýpl si do Zemmoura další.



Jiní poukázali na to, že komentátor porušil základní pravidlo, a to že zbraní, a to ani nenabitou, se zásadně na nikoho nemíří. „Ani Trump by se neodvážil udělat něco takového. Ten chlap se zbláznil,“ napsal jeden z uživatelů s odkazem na exprezidenta USA. Právě k němu bývá Zemmour přirovnáván.



Další se však za Zemmoura postavili. „Je ostudné naznačovat, že pan Zemmour schvaluje vraždy novinářů, když, jak Marlène Schiappaová velmi dobře ví, on sám dostal jako novinář řadu výhrůžek smrtí a je kvůli tomu pod policejní ochranou,“ připomněl jeden z uživatelů.



The Telegraph připomíná, že téma je v zemi, kde islámští teroristé v roce 2015 zastřelili dvanáct lidí v redakci satirického deníku Charlie Hebdo včetně několika novinářů a karikaturistů, je velmi citlivé.



Ačkoli Zemmour stále nepotvrdil, jestli bude příští rok na hlavu Francie skutečně kandidovat, zdá se, že jeho předvolební kampaň už je v běhu.

Podle středečního průzkumu veřejného mínění je na první příčce pro nadcházející dubnové volby zatím stávající prezident Emmanuel Macron s 24 až 27 procenty.



Za ním se nachází šéfka krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová se 17 až 18 procenty. Zemmour je jí v patách a zaostává jen o procento. Na čtvrté příčce je se ziskem patnácti procent představitel středopravicových republikánů Xavier Bertrand.