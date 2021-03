Tým WHO měl v Číně problém dostat se k původním datům o koronaviru

Vědecký tým sice dospěl k závěru, že nejméně pravděpodobnou hypotézou je to, že virus unikl z laboratoře, podle WHO ovšem tato záležitost vyžaduje další vyšetřování.



Peter Ben Embarek, který misi WHO do Číny vedl, řekl, že je „naprosto možné“, že už v říjnu nebo listopadu 2019 se okolo čínského města Wu-chan objevovaly případy onemocnění covid-19. Potenciálně to mohlo vést k tomu, že infekce se do zahraničí rozšířila rychleji, než bylo doposud zdokumentováno.

Mezinárodní mise expertů byla v Číně v lednu a únoru, celkem trvala čtyři týdny.

Virus SARS-CoV-2 byl poprvé zaznamenán v prosinci 2019 ve Wu-chanu a od té doby se rozšířil téměř do celého světa. Podle názoru některých expertů se přenesl na lidi na wuchanském tržišti, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata.

Zpráva připomíná, že se však koronavirus mohl nepozorovaně šířit ještě dříve, než byl na trhu odhalen. Čínská vláda zpochybňuje, že by virus pocházel z wuchanského tržiště, a tvrdí, že mohl být zavlečen ze zahraničí, například s dodávkou mořských plodů.