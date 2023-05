Zavraždí mě? Možná. Zběh od Wagnerovců se chce vrátit do Ruska

Někdejší člen ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Andrej Medveděv, který po lednovém překročení hranice požádal o azyl v Norsku, se chce vrátit do Ruska. Šestadvacetiletý Rus to řekl v jednom z videí zveřejněných na YouTube. Návrat si přeje přesto, že by ho to mohlo ohrozit na životě, uvedl. Jeho přání vrátit se do vlasti potvrdila podle ruské agentury RIA Novosti ruská ambasáda v Norsku.