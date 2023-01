Co s ním? Uprchlého vagnerovce v Norsku zadrželi, obává se deportace

„Dotyčný byl zadržen na základě imigračního zákona a zvažujeme jeho internaci v táboře pro cizince s ilegálním pobytem,“ řekl agentuře AFP zástupce norské policie Jon Andreas Johansen. Policie nechtěla upřesnit důvody zadržení ani sdělovat další podrobnosti.

Šestadvacetiletý Medveděv překročil rusko-norskou hranici v noci ze 12. na 13. ledna a zažádal ve skandinávské zemi o azyl. Podle svého advokáta je připraven hovořit o svých zkušenostech z Vagnerovy skupiny s lidmi vyšetřujícími válečné zločiny. Medveděv je považován za potenciálně cenného svědka, který by mohl potvrdit brutalitu, s níž si zjevně vagnerovci na Ukrajině počínají.

Lidskoprávní organizace Gulagu.net, která je s ním v kontaktu, podle Reuters upozornila, že v Rusku by muži za jeho negativní výroky na adresu vagnerovců hrozilo brutální zavraždění. Listu The Guardian potvrdil, že se deportace obává. Norské úřady ale zatím úmysl bývalého žoldnéře deportovat do Ruska neohlásily a Medveděvův právní zástupce Brynjulf Risnes se nedomnívá, že by Norsko deportaci plánovalo.

„Nebezpečí, že bude deportován? Rovná se nule,“ uvedl advokát. Podle něj policie jeho klienta zadržela kvůli tomu, že se bránil opatřením, která měla zajistit jeho bezpečí.

„Není z ničeho obviněn,“ upřesnil podle agentury AFP advokát.

Muž tvrdí, že bojoval ve službách vagnerovců na Ukrajině čtyři měsíce, než v listopadu dezertoval. Polovojenská skupina Jevgenije Prigožina mu prý proti jeho vůli prodloužila kontrakt.

Mnoho expertů se domnívá, že Medveděv nemohl překročit ostře střeženou rusko-norskou hranici bez cizí pomoci. On sám tvrdí, že přešel zamrzlou řeku Pasvik, zatímco ruští pohraničníci po něm stříleli a v patách měl jejich psy.