Zelenskyj a Porošenko v bouřlivé debatě kritizovali jeden druhého

Kdo bude první hovořit, určil hod mincí. Vyhrál Zelenskyj. Během pětiminutové úvodní řeči vítěz prvního kola voleb poděkoval svým stoupencům a zkritizoval Porošenka za to, že nesplnil své sliby a že během svého působení ve funkci stále bohatne. „Nejsem politik, jsem obyčejný člověk, který chce změnit tento systém. Jsem důsledkem vašich chyb a slibů,“ obrátil se populární komik Zelenskyj na Porošenka.

Současný prezident Porošenko naopak svého protivníka obvinil z toho, že získává peníze z Ruska, není transparentní a skrývá se před médii. „Hlavním rizikem je nekompetentnost. Říkáte, že jste se přišel učit. Nechal byste ale nezkušeného lékaři či pilota, aby pro vás pracoval?“ uvedl ukrajinský vůdce. Vyjádření obou kandidátů často přerušovaly pokřiky či potlesk tisíců lidí, kteří do fotbalové arény přišli.

„Když chybějí kvalitní léky, dostupné ceny a slušné podmínky v nemocnicích, lékaři nemají pořádné výplaty a vůbec nejsou peníze, tak co je to za reformu zdravotnictví? O silnicích nemám co říct, protože silnice nemáme,“ poznamenal bavič o výsledcích prezidentovy éry.

Oba kandidáti si podali na úvod ruce, zazpívali s celým stadionem hymnu a také spolu poklekli, aby uctili památku 13.000 obětí konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Zelenskyj slíbil „udělat vše, aby válka skončila“.

Porošenko zase vyzýval ke sjednocení všech Ukrajinců v zájmu navrácení Krymu, anektovaného Ruskem, obrany Donbasu a celé země před „populismem a ruskými podvrhy“. Porošenko, považovaný za jednoho z nejbohatších Ukrajinců, byť své podnikání v cukrovinkách předal svěřenskému fondu, se také zapřisáhl nepřipustit „návrat oligarchismu“ v zemi. Již dříve svého soupeře totiž obvinil, že je jen loutkou olicharchy Ihora Kolomojského, uprchlého do Izraele.

Stávající prezident také uvedl, že je připraven přijmout verdikt vzešlý z voleb. „Přijmu jakékoliv rozhodnutí ukrajinského lidu 21. dubna. A 22. dubna bude život pokračovat - a 22. se musíme sjednotit, abychom společně hájili stát,“ zdůraznil.

Zelenskyj, který 31. března snadno zvítězil v prvním kole voleb hlavy státu, má v průzkumech velký náskok před Porošenkem. Zdá se, že Ukrajinci jsou ochotní dát šanci nováčkovi vzhledem k hlubokému zklamání z nynějšího prezidenta po jeho pěti letech vládnutí poznamenaného nízkou životní úrovní, obviněními z korupce a trvajícím konfliktem s povstalci na východě země podporovanými sousedním Ruskem.