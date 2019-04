Ukrajinci vybírají nového prezidenta, k urnám v Praze jich přišly stovky

Ukrajinci mohou kromě Prahy hlasovat také na konzulátu v Brně, v prvním kole voleb před třemi týdny byl nejúspěšnějším kandidátem na zastupitelských úřadech v Česku Zelenskyj.



Ukrajinský konzulát stejně jako v prvním kole vytvořil na chodníku kovové zátarasy, za kterými se vytvořila fronta zájemců o hlasování, a připravil pro čekající i mobilní toalety. Fronta před polednem dosahovala až ke zhruba 100 metrů vzdálenému parku.

Ukrajinci v ní čekali poklidně, mnoho z nich dorazilo s celou rodinou včetně malých dětí. Bezpečnostní pracovníci ambasády vpouštěli hlasující do budovy v několikačlenných skupinkách. Na bezpečnost na ulici dohlíželi policisté.

Hlasovat v Česku mohou Ukrajinci, kteří byli zaregistrováni do konzulární evidence nebo nejméně pět dní před konáním voleb požádali o změnu volební adresy. Hlasovat lze pouze osobně na pražském nebo brněnském konzulátu, korespondenční volba není možná. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Česku ke konci loňského roku přes 130 000 ukrajinských občanů, tvořili nejpočetnější národnostní menšinu v zemi.

V prvním kole prezidentských voleb podle ukrajinského statistického úřadu hlasovalo v Česku celkem 4590 ze 4900 zaregistrovaných ukrajinských voličů Celkem v zahraničí hlasovalo přes 53 000 Ukrajinců. Nejvíce lidí přišlo odevzdat hlas v Polsku a v Německu.

Celkem může o hlavě státu rozhodovat 30 milionů Ukrajinců. Rozhodují se mezi Porošenkem a Zelenským, vyzyvateli současného prezidenta přitom průzkumy slibují jasné vítězství. Už v prvním kole získal téměř dvojnásobek hlasů proti Porošenkovi.

Jasno o vítězi by mělo být již krátce po uzavření volebních místností v 19:00, kdy budou zveřejněny odhady výsledků. První předběžné oficiální výsledky by volební komise mohla zveřejnit ještě dnes v pozdních večerních hodinách.

Do deseti dnů od voleb by ústřední volební komise měla zveřejnit oficiální výsledky a poté by se do 30 dnů měl nový prezident ujmout funkce. Inaugurace se má konat nejpozději 3. června.