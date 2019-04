V ukrajinských volbách postupují do druhého kola Zelenskyj a asi Porošenko

V pondělí to uvedla státní volební komise po sečtení hlasů z více než 53 procent volebních okrsků, informovala agentura UNIAN. Podle těchto dílčích výsledků prvého kola hlasování získal Zelenskyj 30,23 procenta hlasů, Porošenko 16,61 a Tymošenková 13,08 procenta hlasů.

Účast dosáhla zhruba 63,5 procenta, z 29,6 milionu oprávněných voličů hlasovalo 18,8 milionu Ukrajinců.



Podle dosavadních výsledků by do druhého kola voleb hlavy státu měli postoupit Zelenskyj a Porošenko. To odpovídá i poznatkům z průzkumů provedených u volebních místností. Zelenskyj podle čtyř anket získal přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent. Tymošenková by na třetím místě měla dostat kolem 14 procent hlasů.

Její volební štáb označil v neděli průzkumy u volebních uren za zmanipulované. Sama Tymošenková v neděli na tiskové konferenci po oznámení prvních odhadů řekla, že spolu s vítězem prvního kola Volodymyrem Zelenským postupuje do druhého kola ona.



Ústřední volební komise obdržela v neděli kolem 1 700 stížností na porušení volebních pravidel, žádné vážnější problémy však průběh hlasování nenarušily, napsala agentura Unian. Volební štáb bývalé premiérky Tymošenkové označil průzkumy u volebních uren za zmanipulované.



Zelenskyj předpokládané výsledky prvního kola v neděli označil za „první krok k velkému vítězství“. Dodal, že „průzkumů je hodně, ale vítěz je jen jeden“. Volební tým Zelenského se obává, že zástupci Tymošenkové budou odvolávat své lidi z volebních komisí, aby sabotovali proces sčítání hlasů.



Současný prezident Porošenko voličům slíbil, že vyhraje-li druhé kolo, zahájí „novou etapu návratu Donbasu a Krymu“. Vyzval voliče svého hlavního soupeře, aby ve druhém kole přešli na jeho stranu.



K deseti procentům by se podle průzkumu u uren měl blížit volební zisk proruského kandidáta Jurije Bojka, za ním následuje na pátém místě vůdce liberální Občanské pozice a bývalý ministr obrany Anatolij Hrycenko se sedmi procenty.



Druhé kolo voleb se má konat 21. dubna.