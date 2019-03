Chrudimského výsadkáře soudí za boj na Ukrajině. Tvrdí, že jel za poznáním

Obviněný pětatřicetiletý muž, dnes výsadkář sloužící v Chrudimi, si podle obžaloby začátkem března 2015 opatřil tranzitní vízum do Ruska a na začátku dubna přeletěl do Rostova na Donu, odkud pokračoval dál autobusem do ukrajinského Doněcku, kde se nacházela fronta mezi Ukrajinou a takzvanou Doněckou lidovou republikou.

Tam se podle spisu přidal k ozbrojené Republikánské gardě Doněcké lidové republiky a nosil její uniformu. Po čtyři týdny, až do 5. května držel stráž v zákopu na frontě, věnoval se údržbě zbraní, vykládání materiálu a střežil vjezd do tržiště, kde byli vojáci ubytováni.

Pak se rozhodl vrátit zpět do České republiky, protože mu končila platnost víza.

Obžaloba jej viní, že se účastnil ostřelování a „bojové činnosti ve snaze způsobit protivníkům Doněcké lidové republiky, zejména občanům Ukrajiny, zranění či smrt“.

Erik Eštu ale před soudem uvedl, že na Ukrajinu jel za poznáním a cestovat. Prý se v uniformě povstalců a se zbraněmi fotografoval na památku. Ze země pochází jeho manželka a podle svých slov tam navštívil kamaráda.

„Vím, že jsem tam jel ve špatnou dobu. Pozval mě kamarád, který je ve věku mého otce a Doněcku vydává potraviny, nikdy bych nebojoval,“ pravil obžalovaný.

Pochlubil se ostatním vojákům

Kolik Čechů do této už trochu zapomenuté války odjelo bojovat, ministerstvo zahraničí nesleduje, BIS nic neřekne. Někteří, jako například učitel tělocviku Ivo Stejskal nebo Vojtěch Hlinka, tam zahynuli.

„V České republice vím o dvou podobných případech,“ řekl MF DNES předseda trestního senátu Krajského soudu v Pardubicích Jan Šlosar.

Souzeni za terorismus V únoru 2017 stanul před soudem první Čech v souvislosti s teroristickou organizací Islámský stát. Dvaadvacetiletý Jan Silovský ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku se chtěl přidat k bojovníkům IS v Sýrii. U Krajského soudu v Plzni nakonec dostal 39 měsíců vězení za pokus o podporu a propagaci terorismu. Odvolací soud mu následně trest zvýšil na šest let, což potvrdil i Nejvyšší soud. Soud uložil čtyři roky vězení Jaromíru Baldovi, který kácel stromy na koleje a způsobil dvě vlakové nehody. Na místě nechával letáky, které měly vyvolat strach z islámu a migrantů. Soud seniorovi nařídil i ochranné psychiatrické léčení.

Doněcká lidová republika funguje na vojensky okupovaných částech území Ukrajiny a z pohledu českých zákonů jsou proto násilné akce proti Ukrajině teroristickým útokem.

Dobrodružství Erika Eštu v Doněcku vyšlo najevo později u 43. výsadkového praporu v Chrudimi, kde byl služebně zařazen. Voják se pochlubil mezi ostatními, informaci začala prošetřovat Vojenská policie a jeho čin se dostal na veřejnost a nyní k soudu.

Uchazeč o vstup do armády přitom podepisuje, že není členem ani nesympatizuje s žádným extremistickým hnutím.

„Jednou z podmínek přijetí do AČR je trestní bezúhonnost, která je doložena opisem z Rejstříku trestů fyzických osob. Zároveň uchazeč podepisuje Čestné prohlášení uchazeče o povolání do služebního poměru, ve kterém mimo jiné prohlašuje, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob,“ řekla Magdalena Dvořáková z tiskového oddělení Generálního štábu Armády České republiky.

Případ je natolik ojedinělý, že je těžké najít soudního znalce, který by se k otázce tohoto konkrétního skutku vyjádřil.

„K těmto případům soud využívá takzvaného Odborného vyjádření, ovšem nemá zařazení posudku, chybí mu kulaté razítko i pečeť. Muž podstoupil psychiatrické zkoumání,“ řekl Jan Kulhánek, tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové, kam pardubická pobočka spadá.

Eštu může za zločin teroristického útoku dostat 12 až 20 let, nebo i trest výjimečný. Vzhledem k tomu, že podle spisu nejhorší trestní skutky nenaplnil, není pravděpodobné, že by se trest blížil těmto číslům.

„Desátník je v současné době v dispozici velitele, což znamená, že není zařazen u jednotky. Jeho budoucnost v Armádě České republiky se bude odvíjet od výsledku soudního rozhodnutí,“ řekla Dvořáková.