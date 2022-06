V Missouri vykolejil vlak. Tři lidé jsou mrtví, dalších padesát zraněných

Dálkový vlak s více než 240 cestujícími na palubě vykolejil poté, co v pondělí kolem 13:42 místního času (20:42 SELČ) narazil u města Mendon do sklápěče na železničním přejezdu.

Vlakem na lince z Los Angeles do Chicaga cestovalo podle společnosti Amtrak přibližně 243 cestujících a 12 členů posádky. Mendon leží asi 160 kilometrů severovýchodně od Kansas City.

Srážku, která vykolejila několik vagónů, nepřežili dva lidé ve vlaku a jeden v kamionu. Podle úřadů není jasné, kolik lidí utrpělo zranění. Nemocnice hlásily, že přijaly více než 40 pacientů z místa nehody a očekávají další. Vedoucí záchranné služby okresu Chariton Eric McKenzie hovořil o pěti desítkách zraněných.

