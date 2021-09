Na severu americké Montany vykolejil vlak, zemřeli tři cestující

Vlak, který směřoval ze Chicaga do Seattlu, vykolejil v sobotu kolem čtvrté odpoledne místního času (kolem půlnoci ze soboty na neděli SELČ) poblíž městečka Joplin. Mluvčí společnosti Amtrak uvedl, že ve vlaku bylo zhruba 141 cestujících a 16 členů posádky. Dodal, že vlak se skládal ze dvou lokomotiv a deseti vagonů.

Jedna z cestujících Megan Vandervestová, která mířila za přáteli v Seattlu, popsala, že před nehodou právě spala. „Vzbudilo mě to, cítila jsem se jako při extrémních turbulencích v letadle,“ řekla deníku The New York Times.



Podle záchranářů se ze soupravy podařilo vyprostit všechny přeživší. Společnost Amtrak uvedla, že spolupracuje s místními úřady na přepravě zraněných a bezpečné evakuaci ostatních cestujících. „Hluboce nás zarmoutilo, že místní úřady nyní potvrzují, že tři lidé v důsledku nehody přišli o život,“ uvedl mluvčí Amtraku.

Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) oznámil, že vyšle 14členný tým, aby nehodu vyšetřil.