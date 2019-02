Jak z Vraždy v Orient Expresu. Americký vlak byl 37 hodin uvězněný ve sněhu

11:48 , aktualizováno 13:57

Dlouhý den a půl strávili pasažéři vlaku ze Seattlu do Los Angeles uvěznění v závěji. Souprava se 183 cestujícími se v neděli zastavila v Oregonských horách, když lokomotiva narazila do spadlého stromu ukrytého pod hlubokým sněhem. Po 37 hodinách na odlehlém místě se vlak rozjel. Ovšem směrem zpět do Seattlu.