Rakouské ministerstvo ve videu nechalo na Vídeň svrhnout atomovou bombu

Ministerstvo zveřejnilo video na portálu YouTube minulý pátek a v Rakousku se o něm živě debatuje a neuniklo ani pozornosti vtipálků, kteří vytvořili například parodii s bájnou příšerou Godzillou v hlavní roli.

„Jde o bombu, která se velmi často nachází v arzenálech,“ upozorňuje agitka za jaderné odzbrojování. V radiu 2,5 kilometrů by prý lidé začali hořet. Rudě tónované záběry podbarvené dramatickou hudbou ukončí citace lidoveckého (ÖVP) ministra zahraničí Alexandera Schallenberga: „Smlouvou o zákazu jaderných zbraní (TPNW) odzváníme začátek konce těchto zákeřných zbraní.“ Podle videa je na světě 13 400 jaderných zbraní.

Na sociálních sítích vyjadřovali lidé často zděšení a kritizovali především skutečnost, že video vzniklo v psychologicky náročné pandemické době.

Vídeňský sociálnědemokratický (SPÖ) starosta Michael Ludwig na Twitteru napsal, že video postrádá jakoukoli citlivost. „Teď není doba na vyvolávání strachu atomovými bombami, ale na zajištění očkovacích dávek,“ napsal Ludwig.

Schallenberg však dílko za 4 000 eur (104 000 korun) zadané u externí firmy obhajoval v rakouském parlamentu. Podle něj nejde o žádné spekulativní vyvolávání strachu, ale „bohužel o reálnou hrozbu“. Podle něj šlo o to „učinit abstraktně působící hrozbu hmatatelnou“. Video se podle něj opírá o „seriózní fakta“.

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons; TPNW), k němuž se rakouské video vztahuje, nemá žádný praktický právní dopad na státy, které jaderné zbraně vlastní.

Dohoda je chápána spíše jako součást diplomatického tlaku na celosvětové nukleární odzbrojení. Smluvní strany, mezi něž patří i Rakousko, se mimo jiné zavazují, že nikdy a za žádných okolností nebudou o jaderné zbraně usilovat, nebudou je skladovat a neumožní transport takového arzenálu přes své území.