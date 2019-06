Britské gangy platí mladým, aby pobodali vrstevníky. Nechtějí si špinit ruce

Policie z hrabství Merseyside, pod které spadá kromě Liverpoolu také okres Sefton nebo Knowsley, potvrdila, že gangy zneužívají mladé a zranitelné lidi k prodeji drog nebo k násilným útokům. Někteří teenageři se se svými zkušenostmi svěřili BBC, avšak kvůli strachu o život zůstávají v anonymitě.



Jeden chlapec uvedl, že na jeho kamaráda zaútočili dva teenageři poté, co znepřátelený gang vypsal na jeho hlavu odměnu 1 000 liber. Oběť skončila s bodnými ranami v nemocnici a útočníci si peníze rozdělili. Chlapec také uvedl, že se na „řešení sporů“ chodí dívat publikum z řad členů gangů.

„Řeknou jim: ‚Tady je pět set liber pro každého, běžte a udělejte to.‘ A oni to udělají, protože si myslí, že dostanou další peníze a budou mít před staršími členy gangu větší respekt,“ popisuje chlapec. Podle policie vzrostly za loňský rok útoky nožem v Merseyside o 35 procent a celkem tady napočítala 1 231 případů.

Alan Walsh, který coby sociální pracovník pracuje s místní mládeží a spoluorganizuje kampaň „Opravdový muži nenosí nůž“ uvedl, že ho odměny za útok nožem šokovaly. „Dostali jsme se do fáze, která připomíná zápasy gladiátorů. Aréna je v ulicích a gangy vyhlašují odměnu,“ popisuje Walsh.

S tím souhlasí také bývalý probační úředník James Riley, podle kterého bývala odměna tradičně spojena se zločiny spáchanými střelnou zbraní. „Starší členové gangu vypisují odměnu, aby se vyhnuli zatčení a trestu. Nechtějí si ušpinit ruce. Vědí, že mají k dispozici zásoby mladých lidí, které mohou zneužít ke svým cílům,“ popisuje Riley.

Velká Británie se snaží proti útokům bojovat, mrtví však přibývají

V roce 2018 ubodali v Anglii a Walesu 285 lidí, což je nejvíce za posledních sedmdesát let. Policie tu loni zaznamenala více než 22 000 útoků nožem. Jeden z pěti odsouzených nebo obžalovaných byl ve věku od 10 do 17 let.



Velká Británie se snaží proti nárůstu počtu útoků nožem bojovat, zatím však marně. Premiérka Theresa Mayová v dubnu varovala, že problém nelze vyřešit zpřísněním postihů. Podle ní totiž vyžaduje mnohem širší přístup. Komise složená ze stovky odborníků by měla na její přání vypracovat účinnou strategii.

Britská policie podnikla na konci minulého měsíce razii proti drogovým gangům a zadržela téměř šest stovek podezřelých. Při domovních prohlídkách také zabavila kokain v hodnotě více než 176 000 liber (5 milionů korun), více než 300 000 liber v hotovosti (8,6 milionu korun) a 46 střelných zbraní.