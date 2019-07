Z táty máš strach, vzpomeň si. Italský gang bral děti rodičům a prodával je

„Proč už nemůžu vídat rodiče? Nepamatuji si to,“ ptá se malá holčička psycholožky. Chce je obejmout. Místo odpovědi se na ni sesypou otázky nejen od lékařky, ale i pěstounů kolem. „Ty si nepamatuješ, jak jsi říkala, že už otce nechceš vidět? Já si to pamatuji,“ odpovídá psycholožka.

Právě tak podle soudce Lucy Ramponiho probíhaly rozhovory, které děti vytrhly z jejich rodin. „To jsem nikdy neřekla,“ brání se dívka. „Ano, řekla jsi to. Bála ses, že by ti znovu ublížil, že by se ti pomstil nebo tě odvezl pryč. Pamatuješ si ten strach, který jsi cítila? Už si vzpomínáš?“ zasouvá psycholožka do dívčiny paměti falešné vzpomínky.



Italská policie případu přezdívá Andělé a démoni. Sociální pracovníci spolu s lékaři sepisovali falešná hlášení o týrání, díky kterým dostali děti od jejich skutečných rodičů. Jejich domy také například vydávali za zchátralé a emoční stav dětí za neuspokojivý. Získali tak desítky obětí, které pak prodávali spřáteleným pěstounům.



Terapeuti dětem dávali elektrošoky

Nejméně dva z nich děti přitom skutečně začali zneužívat. Jeden vedl sexshop, jiní mají psychické problémy nebo se jejich děti pokusily o sebevraždu. Všichni však za péči o děti pobírali příspěvky z italského rozpočtu. Podle agentury ANSA se tak skupina obohatila o stovky tisíc eur.

Síť používala mimo jiné podvržené výkresy dětí, do kterých přidávala sexuální narážky. Terapeuti se přestrojovali za „zlé“ postavy z pohádek a vydávali se přitom za zlomyslné rodiče, které očerňovali i dalšími způsoby. Dětem dávali elektrošoky, které jim měly navodit falešné vzpomínky na sexuální zneužívání ze strany rodičů.



Některé oběti už jsou dnes náctileté a kvůli utrpěnému traumatu „vykazují známky hluboké známky nepohody, drogové závislosti a sebepoškozování“, zdůraznil jeden z policistů, který případ v oblasti Reggio Emilia vyšetřoval.

O skandálu ve čtvrtek informoval italský list La Repubblica. Italský premiér Giuseppe Conte se k případu vyjádřil ze summitu G20 a uvedl, že „informace z regionu sleduje“. „Pokud se potvrdí, budou to šokující a hrůzná obvinění,“ sdělil. Vicepremiér Luigi di Maio pak prohlásil, že „podobné hrůzy jsou nepřijatelné“, a obvinil minulou vládu, že vytvořila „systém nočních můr“.

Policie gang začala vyšetřovat loni ve chvíli, kdy se zásadně zvýšil počet stížností na místní sociální pracovníky. Brzy se ukázalo, že jejich reporty o zneužívání byly naprosto nepodložené. Nyní jsou v hledáčku desítky lidí a v domácím vězení skončil vedle pěti lidí i starosta obce Bibbiano Andrea Carletti. V centru vyšetřování pak stojí psychoterapeuti turínské neziskové organizace Hansel a Gretel, která poskytuje sociální služby.

Agentura ANSA uvádí, že stíhaní jsou podezřelí mimo jiné z podvodu, maření spravedlnosti, zneužití úřadu, padělání veřejné listiny, týrání dětí, vážného ublížení na zdraví, vyhrožování, pokusu o vydírání či zpronevěry.

Policie ve skladu gangu našla desítky dárků a dopisů. Ty v průběhu let dětem posílali jejich skuteční rodiče, turínská neziskovka jim je však nikdy nepředala.