Panika v Birminghamu. Dav mladistvých s mačetami vyděsil návštěvníky kina

Mezi zadrženými mladistvými jsou dvě dívky ve věku třináct a čtrnáct let. Spolu s čtrnáctiletým a devatenáctiletým mladíkem byly zadrženy kvůli napadení policistů. Další čtrnáctiletý mladík byl zadržen, protože zabraňoval policistům ve výkonu jejich povinností.

Policie zabavila dvě mačety, spolu s nožem. Sedm policistů bylo zraněno na tváři, žádný z nich však vážně.

Událost se stala v multiplexu Star City při promítání filmu o dvou kamarádech na opačných stranách londýnské války gangů s názvem Blue Story. Videa ukazují, jak se policie pokouší pomocí taserů dostat dav mladistvých pod kontrolu, zatímco návštěvníci zděšeně prchají.

Byli mezi nimi i rodiče s dětmi, kteří do multiplexu přišli shlédnout pokračování dětského filmového hitu Ledové království 2. „Jeden z nejděsivějších momentů [mého] života,“ popsala britskému listu The Guardian situaci Choleigh McGuireová, která šla na film pro děti se svou dcerou.

„Policie řekla všem, aby opustili kino, potom začali přivádět strážné psy a v rukou drželi tasery,“ řekla svědkyně události Rachael Allisonová zpravodajské agentuře PA Media.

„Stal se velký malér, který pochopitelně vyděsil rodiny, co si jen chtěly užít noc v kině,“ řekl policejní důstojník Ian Green, podle něhož policisté museli vytáhnout tasery kvůli „velmi nepřátelské“ reakci gangu mladistvých. „Je jasné, že někteří z těch, co šli do Star City, tak učinili s cílem dělat problémy,“ dodal.

„Chápeme, že rodiny s malými dětmi budou naštvané kvůli tomu, co viděly včera v noci, ale naléháme na lidi, aby ocenili, že naším cílem bylo včera v noci chránit veřejnost a obnovit pořádek, a toho jsme dosáhli,“ uvedl Green. Podle něj odezva veřejnosti byla převážně pozitivní.

Vrchní policejní inspektor Steve Graham prohlásil, že síla použitá policisty byla „přiměřená“. Uvedl, že zpacifikování davu trvalo devadesát minut, protože policie to „nepřeháněla“ se silou, uvádí stanice Sky News. Podle Grahama zajištění pořádku trvalo takovou dobu i proto, že se policie snažila rozlišovat mezi obyčejnými návštěvníky a těmi, co se podíleli na výtržnostech.

Podle něj jsou incidenty takové intenzity „vzácné“. Dodal, že pro některé policisty to mohla být „nejhorší věc, kterou kdy zažili“, cituje jej britská televizní stanice ITV News.



Mladistvé gangy ve Velké Británii

Graham přiznal, že nízký věk zapojených mladistvých je „znepokojivý“. „Víme, že v Birminghamu toto není neobvyklé. Nepředstírejme, že zločiny s noži nebo násilnosti ze strany lidí mladších 25 let jsou vzácné, nebo že se vyskytují pouze v oblasti Birminghamu.“

Policie se dlouhodobě potýká s rozšířenými útoky nožem. Obětmi a pachateli těchto zločinů bývají právě převážně mladiství. Podle policie se organizují v ganzích, kteří mezi sebou zápasí o vliv a respekt.

Stažení filmu

Britská síť kin Vue Cinemas, třetí největší v zemi, se rozhodla po sobotním incidentu film Blue Story přestat promítat ve svých jednadevadesáti kinech. Policie uvedla, že to nedoporučila. Firma podle svých slov ke kroku přistoupila, protože „bezpečnost a spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců je vždy naše hlavní priorita.“

Na sociálních sítích rozhodnutí vyvolalo značnou kritiku. Někteří uživatelé obviňovali společnost z rasismu, uvádí list The Guardian.

Režisér filmu, černošský raper Andrew Onwubolu řekl, že doufá, že film nebude obviňován z násilností a že vina bude dávána těm jedincům, kteří za nepokoje v kině mohou. „Je opravdu nešťastné, když malá skupina lidí dokáže zničit věci, které mohou sloužit všem,“ napsal na svém instagramu.