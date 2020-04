Britské děti trápí nová zánětlivá nemoc. Hledá se souvislost s covid-19

Hancock prohlásil, že jej velice znepokojují zprávy o dětech v těžkém stavu kvůli onemocnění, které by mohlo mít návaznost na covid-19. Podle odborníků se nákaza podobá syndromu toxického šoku či Kawasakiho nemoci, což je onemocnění, které způsobuje u dětí do pěti let záněty cév a srdce.



Experti však zdůrazňují, že se onemocnění v Británii objevilo zatím u asi 20 dětí, přičemž koronavirus se prokázal jen u některých z nich. O podobných případech však podle serveru BBC informovaly i italští či španělští lékaři.

Mladší lidé, a děti především, se přitom s nákazou koronavirem obecně potýkají lépe než starší osoby.



Vzácná nemoc má příznaky, které se často objevují u pacientů, jejichž zachvácený imunitní systém se snaží bojovat s infekcí. Patří mezi ně vysoká horečka, nízký krevní tlak, vyrážky a dušnost. Syndrom se může projevovat rovněž bolestmi břicha, zvracením nebo průjmem.

Komplikace při léčbě koronaviru

Američtí lékaři si též všimli, že u u poměrně značného počtu pacientů s koronavirem se vytváří krevní sraženiny, a to navzdory tomu, že jsou jim podávány léky snižující srážlivost krve. Washington Post píše, že je mělo až čtyřicet procent případů. Při pitvě lékaři v plicích obětí čekali příznaky zápalu plic, ale nacházeli tam spoustu sraženin.

Kvůli trombóze (ucpání cév) museli lékaři hvězdnému broadwayskému herci a tanečníkovi Nickovi Corderymu (41 let) amputovat ­nohu. Jedna nizozemská studie uvádí, že 38 procentům ze 184 pacientů s covidem-19 se abnormálně srážela krev. Jedná se údajně o velmi zdrženlivý odhad. V Číně něco podobného zaznamenali až u sedmdesáti procent.

Vědci nevědí, proč se tak děje. Krevní sraženiny se vytváří i u jiných pacientů, kteří dlouho leží na jednotce intenzivní péče. Jejich míra u pacientů s koronavirem je však mnohem větší, než by se čekalo, poukazuje server South China Morning Post.

Další vysvětlení je, že koronavirus postihuje především ty jedince, kteří už mají předchozí zdravotní problémy, jako jsou onemocnění srdce nebo plic. Tyto potíže jsou samy o sobě spojeny s vyšší mírou srážlivosti. Jasné vysvětlení zatím ale nikdo nemá.