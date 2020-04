Spolu přišly, spolu odešly. Britská dvojčata nákaze podlehla tři dny po sobě

„Vždy říkaly, že přišly na svět společně a že by ho taky chtěly společně opustit,“ prohlásila jejich sestra Zoe. Podle ní Katy a Emma žily spolu. Jejich zdravotní stav byl rozdílný, ale obě měly zdravotní potíže a nějakou dobu se necítily dobře.

„Neexistují slova, která by vystihla, jak byly výjimečné. Chtěly jen pomáhat ostatním. Všechno obětovaly pacientům, o které se staraly,“ dodala pro BBC s tím, že si obě sestry na lékařky a sestřičky hrály už odmalička a že jí současná situace připadá neskutečná.

Ředitelka nemocnice v Southamptonu Paula Headová pak vyjádřila rodině soustrast. „Kolegové a kolegyně popisovali Katy jako svůj vzor. Ošetřovatelství pro ni bylo více než jen práce,“ řekla.



Emma po devět let až do roku 2013 pracovala ve stejné nemocnici jako její sestra na oddělení chirurgie. „Emmu popisovali jako skvělou ošetřovatelku, klidnou a srdečnou. Všichni ji měli rádi a byla cenným členem týmu, dokud tu byla,“ uvedla vrchní sestra Gail Byrneová.

Personál nemocnice ve čtvrtek večer vyšel před hlavní vchod, aby symbolicky zatleskal své zesnulé kolegyni Katy. Za pár hodin zemřela i Emma.

Během pandemie podle časopisu Nursing Times zemřelo celkem padesát britských ošetřovatelů a ošetřovatelek. List The Guardian však o oficiálních číslech pochybuje s tím, že jen v médiích se objevilo 115 příběhů obětí. Kromě zaměstnanců zdravotnického systému NHS však počítá i zdravotnické pracovníky ze soukromé sféry a dobrovolníky.

Británie překročila hranici pro „dobrý výsledek“

Celkový počet obětí koronaviru v Británii překročil 20 tisíc. Smutný milník země překonala poté, co nemocnice za den nahlásily úmrtí dalších 813 pacientů. Šlo o největší přírůstek od úterý a o 129 více, než byl počet zemřelých hlášený v pátek. Informovalo o tom na Twitteru ministerstvo zdravotnictví.



Právě o této hranici hovořili vládní experti ještě v polovině března jako o milníku. Hlavní poradce vlády pro vědecké otázky Patrick Vallance tehdy řekl, že pokud by v zemi v důsledku epidemie zemřelo do 20 tisíc lidí, bylo by to „hrozné číslo“, ale přesto „dobrý výsledek“.

Nyní už je však zřejmé, že si koronavirus ve Spojeném království vyžádá daleko více obětí. Ředitel státního zdravotnického systému NHS Stephen Powis kvůli bilanci v sobotu hovořil o „smutném dni pro celý národ“.

Ministryně vnitra Priti Patelová pak Brity vyzvala, aby dál dodržovali karanténu a zůstávali doma. Varovala také před podvodníky, kteří pandemii zneužívají. Ačkoli podle ní míra kriminality v posledních týdnech významně klesla, vyšetřuje policie například pokusy vylákat z lidí peníze na podvodných e-shopech s ochrannými pomůckami nebo pašování drog v zásilkách roušek.

Nakažených evidují úřady od začátku epidemie 148 377, za posledních 24 hodin přibylo téměř 5 tisíc infikovaných. Přírůstek byl nižší než v pátek, ale vyšší než po čtyři předchozí dny.



Mluvčí Downing Street mezitím potvrdila spekulace médií, že premiér Boris Johnson začne od pondělí opět úřadovat. Johnson koncem března oznámil, že se nakazil koronavirem, a pracoval poté z domova, kde trávil karanténu. Po deseti dnech se mu přitížilo a musel do nemocnice, kde pak dokonce tři dny strávil na jednotce intenzivní péče.

Z nemocnice jej propustili 12. dubna a rekonvalescenci pak trávil na venkovském sídle britských premiérů Chequers. Jeho pravomoci dočasně převzal ministr zahraničí Dominic Raab.

Britská vláda nyní chystá nařízení, podle kterého by se každý, kdo do Spojeného království přijede, musel podrobit dvoutýdenní karanténě. Nařízení je podle deníku The Daily Telegraph součástí plánované „druhé fáze“ boje s koronavirem. Izolace, která má zamezit nekontrolovanému šíření nákazy, se bude týkat jak cizinců, tak Britů.

Nařízení může v platnost vstoupit už na začátku května, za nedodržení izolace budou lidem hrozit vysoké pokuty. Po příjezdu do země si úřady vyžádají adresu, na které mohou následně cestovatele během karantény kontrolovat.

Vláda dlouhodobě čelí kritice za příliš uvolněný přístup ke kontrole lidí, kteří do na ostrovy v době pandemie přicestují ze zahraničí. Volný pohyb přes hranice za různých podmínek omezilo přes 130 států světa, čtrnáctidenní izolaci po návratu z ciziny zavedla řada zemí včetně Austrálie, Německa, Řecka či Česka.