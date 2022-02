„S radostí bych tě znásilnil.“ Britští policisté žertovali o bití manželek

„S radostí bych tě znásilnil. Kdybych byl nezadaný, vlastně bych s tebou ani nechtěl šu*at. S radostí bych si na tebe ale vzal chloroform,“ napsal například jeden z londýnských policistů své kolegyni.

Další jinému poslal „vtip“ o tom, jak dostat ženu do postele: „Je to jako, když roztíráš máslo. S trochou námahy to můžeš kreditkou, ale rychleji a snáz to jde nožem.“ V jedné z konverzací příslušníci policie ze stanice Charing Cross také probírali násilí na ženách.

„Potřebuju vytáhnout ptáka, ale až do soboty ji neuvidím. Na další pátek jsem jí slíbil, že ji vezmu ven. Vynahradím jí tím to, že jsem jí jednu fláknul,“ svěřil se jeden policista. Druhý mu na to odpověděl „hláškou“, kterou před lety nechvalně proslavil americký exprezident Donald Trump.

„Chytni ji za ku*du,“ napsal strážník, načež se ho zmíněný kolega zeptal, jestli někdy zbil svou ženu. „Víc tě pak díky tomu milují. Opravdu, od té doby, co jsem to udělal, se ode mě nehne,“ prohlásil s tím, že už chápe, proč se ženy stávají oběťmi vražd ze strany svých milenců. „Jsou biologicky naprogramované na to, aby se jim tyhle věci líbily,“ dodal.

Předmětem „žertů“ se stali i handicapovaní

Právě tyto konverzace jsou nyní důvodem skandálu, který musí londýnská Metropolitní policie řešit. Starosta Londýna Sadiq Khan si chce podle listu The Times pozvat na kobereček policejní komisařku Cressidu Dickovou, aby „vysvětlila, jak zajistí, aby se už toto absolutně nepřijatelné chování neopakovalo“. Řekl také, že ho zjištění „naprosto znechutila“.

„Khan byl rozzuřený, když si výsledky zprávy četl. Má starosti, že toto dál poškodí a zničí důvěru Londýňanů v Metropolitní policii. Bylo by to šokující v sedmdesátých letech, natož dnes. Navíc víme, že to není jen Charing Cross,“ uvedl zdroj blízký starostovi. Britská ministryně vnitra Priti Patelová pak chování policistů označila za odporné.

Vyšetřování, které vedlo k odhalení zmíněných zpráv, se podle BBC rozjelo už v roce 2018. A to údajně díky obvinění, že měl jeden z policistů přímo na policejní stanici sex s opilou ženou. Nařčení se dodnes neprokázalo, inspekci se pak nicméně svěřili i další členové policie se svými zkušenostmi. Kdokoliv se prý ozval proti misogynním či rasistickým poznámkám, dočkal se jen posměchu a šikany.

Poznámky, které pak policisté hájili jako nevinné škádlení, se totiž netýkaly jen žen. Urážky mířily i na gaye, muslimy či handicapované. „Otevřel jsem dveře od balkonu a spousta much mi vletěla do pokoje. Tak jsem vzal sprej a svůj byt jsem proměnil v Osvětim,“ zaznělo také.

Zprávy se strefovaly také do amerického hnutí Black Lives Matter, které od roku 2013 bojuje za ochranu práv černošských obyvatel a celosvětově známým se stalo poté, co Afroameričana George Floyda zabil americký policista Derek Chauvin.

Interní orgány britské policie po odhalení konverzací na sociálních sítích z let 2016 až 2018 prošetřovaly čtrnáct mužů zákona, z nichž několik posléze dostalo různě přísné tresty včetně zákazu nadále pracovat u policie. Mimo samotné nevhodné komentáře se u dotyčných prokázalo například napadení partnerky, ničení důkazů k tomuto vyšetřování, šikana a sexuální obtěžování, ale i spánek ve službě nebo užívání steroidů.

Reputace policie jde dolů

Inspekce k sexistickým, homofobním a rasistickým komentářům policistů poznamenala, že „věří, že tyto incidenty nejsou ojedinělé, že nejde o chování pár ‚shnilých jablek‘“ a že podobné chování zaznamenala i během vyšetřování z posledních let.

Policie už se oficiálně za chování svých příslušníků omluvila s tím, že vynesené hovory nereprezentují policejní hodnoty. A že od roku 2018 dostal každý policista přednášku o tom, jak se chovat na sociálních sítích. Policejní reputace nicméně utrpěla i vážnější šrámy.

Stále probíhá vyšetřování podmínek v policii v souvislosti s vraždou Britky Sarah Everardové. Tu totiž spáchal policista Wayne Couzens, který už za ni u soudu dostal doživotní trest. Po děsivém činu se v Británii rozjela debata, jak víc chránit tamní ženy. Premiér Boris Johnson ještě před verdiktem navrhl, aby v barech a nočních klubech hlídali policisté v civilu.

V prosinci pak ve vězení skončili dva londýnští policisté za to, že se na místě vraždy fotili s těly zabitých dvou žen, které měli za úkol hlídat. Fotky s poznámkou „dvě mrtvé holubičky“ pak pro pobavení rozesílali kolegům.