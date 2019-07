Pohraniční stráž USA tíží skandál. Cynicky žertovala o smrti běženců

Tajná skupina na Facebooku fungovala tři roky a podle skupiny investigativních novinářů ProPublica v ní bylo 9,5 tisíce členů - téměř polovina všech zaměstnanců americké pohraniční stráže.

Současní i vysloužilí pohraničníci si ve spolku nazvaném podle kódu 10-15, který v hantýrce této stráže znamená „mimozemšťan ve vazbě“, nebrali servítky.

Žertovali o smrti běženců mířících ve vlnách do USA ze Střední Ameriky, navezli se i do aktuálního případu otce s dcerou, kteří se při pokusu dostat se z Mexika do USA utopili v řece Rio Grande.

Pohraničníci začali nad tragickou fotkou spekulovat, jestli není upravená. Nikdy prý neviděli utopené lidi „tak čisté“ jako na fotografii. Ani zpráva, že v jejich vazební věznici v Texasu zemřel šestnáctiletý mladík z Guatemaly, je vůbec neznepokojila.

Naopak na ni podle novinářů reagovali s rádoby vtipnými poznámkami a gify (krátké pohyblivé obrázky většinou používané v humorném kontextu, pozn. red.). „Tak umřel, no“ zněla jedna z reakcí.

Na smrt mladistvého běžence pohraničníci zareagovali třeba takto:

Terčem vtipů se kromě samotných migrantů také stali politici, kteří na nevhodné zacházení s běženci či jejich dětmi upozorňují. Mezi nimi především demokratická kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová. Členové skupiny například vytvořili fotomontáž doprovázenou vulgárním pornografickým popiskem. Mladá politička tam poskytuje orální sex jednomu ze zadržených migrantů.



A nejen jemu. „Tak to má ku*va být. Lid promluvil a demokracie dnes zvítězila. Vrátil jsem se. Každému, kdo mě opravdu zná a podržel mě, děkuji. A těm ostatním? Těm chci říct toto...“ zní smyšlená citace amerického prezidenta Donalda Trumpa u snímku, na kterém si šéf Bílého domu tlačí hlavu Ocasio-Cortezové do klína.

Jak na ni, tak na další kongresmanku s hispánskými kořeny Veronicu Escobarovou také někteří členové tajné skupiny chtěli „symbolicky“ házet mexické tortily zvané burrito.

Zadržené děti běženců hladovějí, od prosince jich zemřelo už pět

Obě ženy totiž v pondělí navštívily pohraniční stráž u El Pasa v Texasu, kde skupina pozorovatelů odhalila katastrofální podmínky v zařízeních pro uprchlíky. V jednom z nich ostraha držela přes 300 dětí, přičemž některé tam byly už třetí týden.

Podle skupiny právníků, kterým soud umožnil zařízení navštívit, děti nedostávaly pořádně najíst, neměly základní hygienické zázemí a musely se o sebe starat navzájem. Většina dospělých, kteří se na cestu vydali sami a v detenčních zařízeních jsou drženi až měsíc, neměli po celou dobu možnost se osprchovat, uvádí se ve zprávě Úřad generálního inspektora (OIG), který na uprchlická zařízení dohlíží a působí při americkém ministerstvu vnitra.

V imigrační vazbě zahynuli od prosince nejméně tři dospělí migranti a pět dětí. Kvůli podmínkám migrantů i jejich dětí pohraniční stráž dostane v rámci nového zákona o rozpočtu finanční injekci ve výši 4,6 miliardy dolarů (přes 103 miliard korun), což demokratka Ocasio-Cortezová označila za „multimiliardový bianko šek na zanedbávání péče“.

Vazební místnosti na hranicích pak přirovnala ke koncentračním táborům a spolu s ostatními popsala, že jedna ze zadržených žen musela podle svých slov pít vodu z toalety. Naštvaní strážci na Facebooku političku na svém tajném fóru nazvali děvkou či špínou.

„Znecitlivělí pohraničníci jsou nebezpeční i sobě navzájem“

„Tyto komentáře a meme jsou extrémně znepokojující. Zcela zjevně jsou xenofobní a sexistické. Zdá se, že uvnitř Úřadu celní a hraniční ochrany vládne všudypřítomná kultura krutosti namířená proti imigrantům. To není jen pár zlých agentů nebo ‚zkažených jablek‘,“ komentuje příspěvky sociolog Daniel Martinez z univerzity v Arizoně, který se událostmi na hranicích zabývá.

Další politik demokratů s hispánskými kořeny Joaquin Castro pak míní, že vtipkující strážci hranic „očividně znecitlivěli natolik, že jsou nebezpeční pro migranty i pro své spolupracovníky“. „Ti, co psali vulgární komentáře, si vůbec nezaslouží nosit jakoukoliv uniformu reprezentující Spojené státy,“ dodal.

K závěru, že je obsah tajné facebookové skupiny nevhodný, dospělo i vedení pohraniční stráže a příspěvky odsoudilo. Ředitelka úřadu Carla Provostová svým podřízeným podle amerického deníku The New York Times napsala e-mail, ve kterém komentáře a vtipy označila za „vysoce nepatřičné a urážlivé“.

„Muži a ženy z pohraniční stráže jsou každý den pod obrovským tlakem kvůli krizi na našich hranicích. Ale řeknu to jasně: Neexistuje absolutně žádná omluva pro takto nevhodné chování - ať už ve službě či mimo ni, veřejně či soukromě,“ zdůraznila zaměstnancům. Oznámila také, že celou záležitost nyní kromě příslušného odboru úřadu vyšetřuje i inspekce ministerstva vnitra.

Pohraniční stráž zadržela v květnu více než 132 tisíc lidí, kteří se do USA snažili dostat z Mexika. To byl nejvyšší měsíční počet od roku 2006, i proto Trump začal tlačit na mexickou vládu, aby migraci zabránila. Výsledkem je dohoda, kterou obě země podepsaly na začátku června.