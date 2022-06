Štrasburský soud zarazil převoz migrantů do Rwandy, Britové chystají další let

Let s migranty, kteří nelegálně vstoupili do Británie, měl odstartovat v úterý ve 22:30 SELČ. Počet pasažérů se postupně snižoval až na pouhých sedm. Desítky lidí totiž uspěly s tvrzením, že nemohou být deportováni s ohledem na zdravotní problémy, lidská práva nebo to, že je vyhoštění nebezpečné.

Charitativní a odborové organizace se v minulých dnech snažily dosáhnout plošného zrušení první vlny deportací, to se však nepodařilo. Na poslední chvíli zasáhl až Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Ve 23:15 SELČ všichni pasažéři Boeing 767 na vojenském letišti Wiltshire opět opustili.

Londýn je však prý připraven v deportacích žadatelů o azyl pokračovat. Krátce po fiasku na letišti to uvedla ministryně vnitra Priti Patelová. „Nenecháme se odradit a uděláme správnou věc, abychom ochránili hranice naší země,“ prohlásila.

Příslušný zákon, který začal platit v dubnu, vládě umožňuje posílat do třetích zemí některé utečence nelegálně vstupující na britské území. Zákon také zpřísnil tresty pro převaděče migrantů.

„Jsem zklamaná, že soudní spory na poslední chvíli zabránily, aby let odstartoval. Je překvapující, že se do kauzy vložil Evropský soud pro lidská práva, když britské soudy rozhodly jinak,“ dodala Patelová.

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) ve Štrasburku je soudním dvorem Rady Evropy, a není proto institucí Evropské unie. Británie je spolu s dalšími devíti státy zakládající zemí Rady Evropy, která byla ustavena v roce 1949 takzvanou Londýnskou smlouvu. Nyní má 47 členských zemí, Česko je členem od roku 1993.

„K rozsudku ECHR se určitě vrátíme a jeho původní rozhodnutí napadneme,“ řekla ve středu ministryně práce Therese Coffeyová. „Náš právní tým reviduje každé rozhodnutí, které bylo v souvislosti s (deportačním) letem učiněno a přípravy na další boj začínají teď,“ dodala pak Patelová.

Britská vláda už prý plánuje další let a varuje, že každý, kdo se deportaci na poslední chvíli vyhne díky právním krokům, do Rwandy odletí později. Rozsudek evropského soudu neodradil ani rwandskou vládu, která je „stále připravena přijmout migranty a poskytnout jim bezpečí a příležitosti“ ve své zemi, řekla vládní mluvčí Yolande Makoloová.

Svým deportačním programem, za který Londýn v první fázi zaplatí Rwandě 120 milionů liber (asi 3,5 miliardy korun), chce britská vláda rozbít pašerácké sítě a odradit migranty od toho, aby podstupovali nebezpečnou cestu přes Lamanšský průliv.

Plán však kritizují mnozí politici, charitativní spolky i mezinárodní organizace nebo také anglikánská církev. V soukromí ho označil za „otřesný“ i princ Charles.