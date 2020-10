Izolovat jako Napoleona. Británie chtěla posílat běžence do Atlantiku

Britská vláda zvažovala, že bude žadatele o azyl posílat na odlehlé ostrovy v Atlantickém oceánu, kde by se teprve řešil jejich osud. Nakonec si to rozmyslela, návrh však unikl do médií a pobouřil opozici i ochránce lidských práv. Jedním z míst, kam chtěl Londýn běžence stěhovat, mělo být i poslední útočiště vyhnaného francouzského vojevůdce Napoleona.