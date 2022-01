Operace Red Meat. Johnson nasadí proti migrantům v La Manche armádu

Podle premiérova plánu, o kterém v pondělí informovala ostrovní média, by námořnictvo mělo získat hlavní slovo nad všemi plavidly v kanálu La Manche, která spadají pod britskou vládu: pobřežní stráží, pohraniční službou i celní službou. Všechny by se pod taktovkou námořnictva měly zapojit do sledování a zadržování migrantů snažících se překonat průliv mezi Francií a Anglií.

Podle prvního lorda admirality, admirála Tonyho Radakina, premiérův plán zaručí, že se „nikdo nedostane do Británie na vlastní pěst“. Vláda přitom ujišťuje, že plavidla nebudou vytlačovat čluny s migranty zpátky ke břehům Francie, což je jednak velmi nebezpečné a jednak nejspíš i nelegální. „O najíždění vojenských lodí do člunů s migranty není řeč,“ uvedl pro list The Times zdroj z vlády.