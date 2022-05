Ukrajinci poprvé zničili Rusku minomet Tulipán, i díky jeho propagandistům

„Je to první dokumentárně potvrzené zničení samohybné zbraně této třídy, a to nejen v této válce, ale vůbec v moderních dějinách. Věřte ukrajinským ozbrojeným silám. Sláva Ukrajině,“ citovala agentura Unian z komuniké.

Rusové, kteří své síly soustřeďují především na dobytí Severodoněcka, touto zbraní ráže 240 milimetrů podle ukrajinské agentury zničili most mezi Severodoněckem a Lysyčanskem, než se ukrajinským obráncům podařilo zjistit umístění těžkého minometu poblíž města Rubižne a zničit jej, což se stalo v sobotu.

Ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj uvedl, že k zaměření místa, kde se těžký samohybný minomet nacházel, „pomohli“ svými záběry ruští propagandisté.

„Dík ruským propagandistům za pomoc při zaměření. Předvedli se a teď už není ani co sbírat do pytlů. Tak dopadne každý!“ ohlásil Hajdaj v narážce na skutečnost, že ruská armáda své mrtvé balí do pytlů.

„Tulipán“ byl za komunismu zaveden i do výzbroje československé armády, patrně jen v počtu čtyř kusů. Do bojů byl nasazen v Afghánistánu a v Čečensku. Rusové své minomety – nejtěžší zbraně svého druhu v současném světě – před několika lety modernizovali a nyní jim zbývá devět kusů. Dalších 410 kusů této zbraně má ale ruská armáda uloženo ve skladech.