Zvítězíme a napíchneme vás na vidle, hrozí skupina ruských fúrií Británii

První z žen nejprve vyrovnaně předčítá z usnesení, které učinili v Putinovském výboru, jak je patrné z různě dlouhých sestřihů videa na internetu. Pak se ale do svého hněvu natolik položí, až připomíná mytologickou bohyni pomsty Furii. Spontánně začne britskému politikovi spílat.

„Sakra, Johnsone, ty ses pos**l? Požadujeme okamžité uzavření britského velvyslanectví v Rusku, aby se k nám už nemohli dostat ti parchanti, ta svoloč, která trhá Rusko na kusy,“ bojovně hřímá. „Kam až to zašlo?“ rozčiluje se nad Brity, kteří patří k premiantům vojenské pomoci Ukrajině.

A aby jen naplano nemluvila, přidá reálnou hrozbu: „Nebo vás Rusko nabodne na vidle! Slyšíte? Přesně tak to bude,“ dodává, zatímco za ní se špičatí hroty vidlí v rukou její soudružky z Putinovského výboru.

Andrej Poleščuk @andrewofpolesia Heh, tohle si dejte. Udělal jsem vám takový menší překlad. https://t.co/FbiKPKLII0 oblíbit odpovědět

Nesouhlas s údajným vměšováním Británie do ruských záležitostí vyjádřily i další dvě účastnice politického happeningu. „Jsme naštvané na Johnsona a jeho chování. Ať nechá Putina a Rusko na pokoji. Rusko je mocná země, my vyhrajeme,“ hlásá jedna z nich.

Expertka na britské dějiny v lososovém baloňáku tvrdí, že Anglie působí Rusku nepříjemnosti odjakživa. „Tihle Angličani nám neustále a pořád škodí. Už od carských dob házejí Rusku klacky pod nohy! V sovětské době a teď ještě víc. Trpělivost nám ale pomalu dochází. Zavřete velvyslanectví, všechny je odpravte do pekla,“ pronáší.

Žena ozbrojená vidlemi vzkazuje Johnsonovi: „Jsme ruský národ ... došli jsme do Berlína a teď dojdeme až do Británie a svrhneme váš režim. Názorně také předvede, že by svůj nástroj určený ke kydání hnoje dokázala použít i v bojové akci.

Tišší a pokornější způsob, jak projevit svou naprostou oddanost ruskému režimu, projevila stařenka z jiného videa. Hladí Putinovu podobiznu na uliční zdi a láká kolemjdoucí, aby se ke zbožnému uctívání panovníka přidali. „Jak se jmenuje tato nemoc? Stockholmský syndrom,“ komentují to lidé na sítích.