„Trump by to nepřipustil.“ Aneb co na krizi říkají obyčejní Američané

„Putin musí být pořádně vystresovaný z toho, jak se Ukrajina brání, a tak vyhrožuje. Nevěřím, že spustí nukleární zbraně, ale v této chvíli už člověk neví dne ani hodiny,“ říká mi sousedka Linda. Celý víkend se s manželem neodtrhli od televize a sledovali nonstop zpravodajství o situaci na Ukrajině. „Horší už to snad být ani nemůže,“ dodává Linda a upozorňuje na to, že se miliardáři určitě začnou stěhovat do podzemních bunkrů.

Proč to ten Putin dělá? Co chce? Moji rodiče říkali, že je ruský prezident nemocný. Dva roky byl v izolaci kvůli covidu a asi se zbláznil. sedmnáctiletá McKenzie