Rusku podle analytiků chybí zdroje pro intenzivní ofenzivu v Luhanské oblasti

„Ztráty ruských tanků jsou v této válce obrovské a odpovídají hodnotě přibližně 16 tankových pluků, což pravděpodobně brání ruským vojákům rychle obnovit své tankové jednotky,“ uvádí zpráva ISW.

Problémy při nahrazování techniky v kombinaci se stávajícím schématem ruského nasazení naznačují, že překvapivé zavedení velkých ruských záloh v Luhanské oblasti bude velmi omezené, dodávají analytici.

Tonight's report forecasts the unlikelihood of significantly increased Russian offensive operations this winter based on an assessment of Russian forces already committed to active operations compared w/ #Russia’s overall ground forces' order of battle.🧵https://t.co/sXNDrBE7ul https://t.co/Qr0dJLIM9B pic.twitter.com/XmiaYlSyao