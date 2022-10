V Katalánsku stavěli lidské věže, vítězná měla 13 metrů. Zranilo se 70 lidí

Tradice ve stavění lidských věží, které Katalánci nazývají castells, sahá až do 18. století. V roce 2010 se dokonce dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Každé dva roky se v aréně pro býčí zápasy ve městě Tarragona odehrává soutěž o nejvyšší a nejkomplikovanější věž.

Do tradiční disciplíny se zapojují lidé různých věkových kategorií, včetně těch nejmladších, které před úrazy a pády chrání přilby a chrániče. „Bez dětí by věže nemohly být,“ řekla agentuře Reuters psycholožka Anna Jordandová, která se rovněž účastnila soutěže.

„Obvykle trénujeme tak třikrát týdně,“ uvedl IT technik a člen týmu z Tarragony Juan Manuel Rodríguez. Podle něj je však stavění lidských věží „společenskou aktivitou“, jejíž význam přesahuje pouhý sportovní výkon, který spočívá vystoupat na ramenech spolusoutěžících do co nejvyšší výšky. Podle katalánského tisku je velká část tréninku věnována tomu, jak omezit vážná zranění.

V letošní soutěži uspěl tým z Vilafranky, který postavil přibližně 13 metrů vysokou pyramidu, uvedla agentura Reuters. Vyhrál tak 16 000 eur (asi 400 000 korun).

Stavění lidských věží se může zdát jako nebezpečná disciplína, a to hlavně při závěrečné fázi, kdy se lidé na vrcholku snaží slézt. Obvykle však spadnou mezi další soutěžící. Lékaři letos ošetřili na 70 účastníků, z nichž 13 skončilo v nemocnici. Podle španělských médií za posledních 200 let zemřelo při této aktivitě pět lidí.