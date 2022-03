V Katalánsku pálením oslavili jarní cibuli. Calcotada je obří grilovačka

Po nabytí zkušeností v mnoha profesionálních kuchyních se Hromas jednoho dne rozhodl sbalit trojnožku, rošt, hromadu dřeva, pec na chleba a věci začal dělat trochu jinak. Po svém.

Vydal se poskytovat špičkovou gastronomii lidem v místech, kam by se běžní kuchaři s konvenčním cateringovým vybavením dostali jen těžko. Dnes obráží od jara do podzimu nejrůznější akce, od svateb až po pohřby a jeho podpis si určitě nespletete.

Všude je kouř, dým, ale také dokonale dochucená zelenina, zvěřina, nebo speciality inspirované právě Španělskem. Je to zkrátka Nomadis.

Jaký je tvůj vztah k jídlu, jsi gurmán?

Snažím se vychutnávat si jídlo bez předsudků. Mám rád docela obyčejná jídla, mám samozřejmě i svou temnou stranu, a s radostí a s pocitem blaženosti se nechávám okouzlovat i vybranými lahůdkami. Ale raději dám na svoje patro a jazyk než jen na pověst nebo cenu. Snažím se nepodléhat marketingu nebo módním vlnám.

Ty jsi se v lednu vydal na výlet do Španělska. Co tě tam táhlo?

Poslední víkend v lednu začíná v Katalánsku, konkrétně ve Valls poblíž Tarragony, sklizeň jarní cibule. A s tím je spojený festival Calcotada, který tuto událost oslavuje. Ulice jsou plné lidí a všichni s nadšením pojídají pečenou jarní cibuli.

Co je to calcotada?

Calcot je katalánský výraz pro odrůdu jarní cibule, nebo možná způsob pěstování, původně to znamenalo obouvat a přeneseně zakrývat. K jarní cibuli se přihrnuje hlína, podobně jako u našeho chřestu, takže je potom dlouhá, křehká a nasládlá. Calcot se tradičně hodí na oheň, vnější slupka se spálí, krátce se zabalí do novin, aby si odpočinula a potom už stačí vnější slupku sloupnout a sladký střed cibule sníst.

Běžnou součástí výbavy je tedy bryndák. Podává se k tomu omáčka – salsa de calcot nebo salsa romesco, do které se cibule namáčí. Takže calcotada je vlastně taková cibulová grilovačka. Festival Calcotada je obrovská cibulová grilovačka pro desítky tisíc lidí.

Co tě tak přitahuje na pálení jarní cibule? Přeci jen je to taková okrajová zelenina.

To byl přesně důvod proč jsem tam jel. Říkal jsem si: to musí být jen marketing, neříkejte mi, že spálená jarní cibule je takovej šlágr! Když tedy pominu že calcot je opravdu jiná jarní cibule, než na jakou jsme zvyklí (s přehledem si ji můžete splést s pórkem), tak samotná úprava je jednoduchá a okouzlující. Je to fakt dobrý. Ale calcotada není jen o tom, že to dobře chutná, nebo takový to: „dělají to všichni, tak se přidám“. Je to vlastně forma díkuvzdání.

Když za tím cítíš ten nepředstíraný vděk a lásku k vlastní práci a produktu, to tě dostane. To není jen pařba. To je oslava života.

Není to jen taková záminka k oslavě? Takové sedlácké, pohanské vítání jara?

To by mi asi taky nevadilo, ale až na místě jsem pochopil, jak moc tam pro místní jarní cibule znamená. Oni ji opravdu oslavují za to, že jim poskytuje živobytí, dokáže jim každý rok vydělat spoustu peněz, ať už prodej samotné zeleniny, nebo turismus s tím spojený. Calcotady probíhají téměř ve všech restauracích, prodávají se suvenýry, ale hlavně jsou místní na calcot skutečně hrdí až pyšní, protože je unikátní a je jejich! A v neposlední řadě je to prostě skvělý jídlo.

Kde se vůbec taková oslava vzala? Kdy to vzniklo?

Festival samotný se organizuje od osmdesátých let. Ale calcotada je mnohem starší. Legenda vypráví, že když místní sedlák Xat de Benaiges upravoval vinici a pálil klest, hodil na oheň i to co vyplel. A to byla mimo jiné i jarní cibule, která pod příkrovem hlíny byla světlá a křehoučká. Jakmile z ohně zavoněla cibule, tak jí vyndal a ochutnal a calcotada byla na světě. Další rok už sázel cibuli a přikrýval ji hlínou schválně. Cibule se sklízí od ledna až do dubna a celou dobu si místní dopřávají víkendové pikniky s pálením cibule a popíjením vína.

Popsal bys, jak taková věc chutná? A s čím si jí nejlépe dát?

Cibule samotná je sladší a méně ostrá, než jsme zvyklí. Má delší křehkou bílou střední část a aby zůstala křehká, musí se spálit rychle a prudce. Proto se používá klest a ne dřevo nebo uhlí. Tradičně dokonce klest z vinné révy. Takže cibule má po spálení a spaření kouřovou uzenou, sladkou chuť, s lehkým cibulovým zašimráním na konci.

Tradičně ji doprovází salsa z pečených rajčat, opražených lískových oříšků a pečeného česneku, dochucená kapkou vinného octa a skvělým olivovým olejem. Zapíjí se místním šumivým vínem Cava a jako dezert se podává třeba jen pomeranč. Ale taky je třeba vědět, že jakmile je cibule hotová a plameny zmizí, zůstane hromada žhavého uhlí a mejdan pokračuje grilováním žebírek, steaků nebo klobásek.

Kolik si té spálené cibulky za ten den snědl?

Já jí snědl dohromady asi kilo. Nejen samotnou cibuli, ale i další lahůdky, které se z ní vyrábí. Ve Valls dělají skvělé krokety ze spálené cibule, mají chleba s cibulovou příchutí, obkládají s ní místní verzi pizzy, která se jmenuje coca, vyrábí z ní přílohy, slané koláče, omáčky, polévky a dokonce mi tvrdili že existují pralinky s touhle fenomenální příchutí.

Jarní cibulí začíná ve Španělsku zemědělská sezona, u nás je to obdobně, třeba s ředkvičkami, nebo chřestem. Jaké je tedy teď ve Valls počasí? Srovnatelné s naším jarem?

Nevím, jestli počasí, které jsem zažil ve Valls, bylo obvyklé, letošní zima je poněkud vrtošivá, ale místní tvrdili že je to průměr. Takže nějakých šestnáct stupňů nejvíc, lehký větřík, krásné středozemní klima. Náš ladovský leden bych s tím nesrovnával, ale naše jaro klidně. To je obrovská výhoda Španělska, pokud jde o ovoce a zeleninu mimochodem. Mají dlouhý rok.

Jak se ti na festivalu líbilo, co tě nejvíc zaujalo?

Já už vlastně tu samotnou úpravu znal. Zajímalo mě, jak se takhle může připravit jídlo pro tisíce lidí. Ve Valls se v den Calcotady otočí třeba třicet tisíc lidí! Ale musím říct, že to, co mě ve Španělsku vždycky dojímá a moc baví, je lehkost a vřelost, s jakou umí místní slavit. Ta schopnost užít si krásný den, hezké počasí, dobré jídlo, víno, hudbu, to je prostě čistá radost. A když za tím navíc cítíš ten nepředstíraný vděk a lásku k vlastní práci a produktu, to tě dostane. To není jen pařba. To je oslava života.

Nikde jinde ve Španělsku se takovýto festival nekoná? Jen čistě ve Valls? Existuje nějaká obdoba calcotady na jiných místech Španělska?

To mě dost zaujalo. Valls má necelých dvacet pět tisíc obyvatel, čekal bych že se na takovou událost sjede polovina Španělska, ale slaví především místní a nějaká promile fanoušků z ciziny jako jsem třeba já. Takže hodně lokální událost, situovaná převážně do samotného Valls a okolí Tarragony. Ale cibule se odsud samozřejmě prodává a vozí nejen do Katalánska, ale do celého Španělska i Evropy. Já se o calcotadě dozvěděl díky tomu, že londýnská restaurace Casa Moro týden po festivalu ve Valls pořádá vlastní Calcotadu na Exmouth Market.

Nicméně v Katalánsku bývá calcot v nabídce restaurací, ale podobný festival nikde není, je to opravdu lokálka. A dál ve Španělsku už na calcot člověk narazí zřídka. Ale je třeba si uvědomit, že jen Katalánsko má necelých osm milionů obyvatel. Španělsko je pro nás opravdu veliké a každý region nebo oblast má svůj vlastní ráz a samozřejmě vlastní svátky nebo festivaly. Jen v samotném Katalánsku můžete sjet z hřebenů Pyrenejí a dát si oběd na pláži o Středozemního moře.

Co by sis přál, abychom se my Češi od Španělů naučili? Ve vztahu k jídlu?

Nejsme zase tolik jiní. I Španělé mají slabost pro tu svou, tradiční kuchyni, milují smažené jídlo, sladkosti. Rozdíl je jen v tom že mají větší spektrum surovin než my, takže si dokážou oproti nám mnohem víc užívat zeleninu, ovoce a ryby, jehněčí a skopové, sýry a samozřejmě my máme pivo, u nich se daří vinné révě.

Rozdíl vidím snad jen v nárocích na kvalitu. Španělsko je tradičně zemědělská země s nepřerušenou tradicí, a oni prostě vědí, jak to jídlo má chutnat a pod to nepůjdou. Neznamená to, že by byli vybíraví, ba naopak. Tam se jí všechno. Ale jako první volí nenuceně vlastní produkci, takže nějak úplně přirozeně a bez agitace podporují svoje sedláky a producenty, ale zároveň od nich vyžadují nějaký standart. Mají skvělé jídlo a považují to za normální a samozřejmou věc. Tak snad naučit se víc věřit svým sedlákům a hýčkat si je a založit si tradici produktů na které můžeme být fakt pyšní třeba i v evropském měřítku. A nepřejídat se!

Co tě tak fascinuje na venkovské kuchyni?

Čistý vztah. Utrhnu jablko, sním jablko. Nebo upeču koláč. Seberu vejce a za čtyři minuty jsou na pánvi. Je to tady, všude kolem mě, ve vzduchu, ve vodě, v hlíně. A já toho můžu být součástí. To je prostě krásný vztah. Ve městě bych kupoval bochník chleba s příběhem, ale tady ten příběh můžu žít, můžu být jeho součástí.

Kde tě mohou lidé potkat, vaříš jen na soukromých akcích? Co by lidé měli vědět, než se rozhodnou Nomadis pozvat na svoji oslavu narozenin, nebo třeba svatbu?

I když to tak nevypadá, jsem introvert. Jsem rád , když se moc potkávat nemusím. I proto se běžně neúčastním veřejných akcí a raději dělám jen ty soukromé. Když si mě někdo pozve, musí se smířit s tím, že menu sestavuji já. Vím co jsem na místě schopný udělat a samozřejmě se snažím aby to bylo super a bylo toho dost. Ale na to potřebuji prostor.

A nevypadá to moc reprezentativně, je to takový cirkus, takže se snažím nebýt moc na očích. Ale já fakt především vařím, nestavím stany, nemám armádu číšníků v bílém, jsem prostě kuchař na kolečkách. Snažím se dělat dojem jídlem, ne tím jak vypadám, na čem servíruji nebo v čem přijedu.