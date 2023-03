Sexem k informacím? Španělští tajní policisté infiltrovali aktivistky po svém

Skandál vypukl, když katalánský list La Directa v lednu informoval, že policista vystupující pod jménem Daniel Hernandez od roku 2020 navazoval sexuální vztahy s členkami barcelonského squatu, který sloužil jako středisko krajně levicového spolku.

V jednom případě agent „Hernandez“ s aktivistkou udržoval intimní vztah téměř rok. Když byla pravá identita policisty vyzrazena, podalo na něj stížnost šest žen. Obvinily ho ze sexuálního zneužívání. Argumentují tím, že jejich souhlas se stykem byl založen na lži.

Aféra připomíná případ ekologické aktivistky Kate Wilsonové, která byla v Británii téměř dva roky vláčena do sexuálního vztahu s policistou v utajení. V přelomovém rozhodnutí z roku 2021 dospěl tribunál k závěru, že policie porušila její lidská práva.

Agentura AFP upozornila, že následné vyšetřování ukázalo, že se nejspíš nejednalo o ojedinělý incident. „Jedním z cílů naší žaloby je zjistit, jak daleko tyhle praktiky vlastně zacházejí, protože jsme toho názoru, že nemají žádné právní opodstatnění,“ potvrdila právní zástupkyně jedné z údajných obětí Mireia Salazarová.

„Je to násilí na ženách. Myslím, že čím dříve se dozvíme, co se stalo, a spravedlnosti bude učiněno zadost, tím lépe to bude pro pověst bezpečnostních složek,“ řekla státní tajemnice pro rovnost Angela Rodriguezová z koaliční strany Podemos katalánské rozhlasové stanici Rac1.

Do aféry navíc nejsou zapleteni jen policisté mužského pohlaví. Skandál prohloubilo prohlášení madridské pobočky hnutí Extinction Rebellion, že se minimálně jeden její člen zapletl do intimního poměru s policejní agentkou.

Skandál přichází v době před regionálními volbami a parlamentními volbami, kdy se Sánchezova vláda potýká s klesající podporou. „Kde jsou vaše morální hranice? Kde jsou vaše etické zásady? Nejde jen o ohrožení politických a ideologických svobody ale zřejmě také,“ ptal se premiéra poslanec Gabriel Rufian ze strany katalánských separatistů ERC.

Španělská policie a ministerstvo vnitra se k obvinění odmítly vyjádřit. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska nicméně v parlamentu prohlásil, že se jedná o lež. „Policie informace za sex nevyměňuje,“ sdělil.