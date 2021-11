Bidenova nepopularita ohrožuje volby ve Virginii. Voliči vyjadřují zklamání

Sám prezident Biden naznačil, že tamní volby ukážou, jak jsou občané USA spokojeni s Demokratickou stranou, která je momentálně u moci. „Nebude přehnané říci, že většina (demokratů) v Sněmovně reprezentantů a Senátu a moje prezidentství budou určeny tím, co se stane v příštím týdnu,“ prohlásil.

Průzkumy veřejného mínění, stejně jako samotná vyjádření voličů, dávají demokratům důvod k obavám. Ačkoliv stát Virginie se posledních několik let kloní k demokratům a Biden zde při prezidentských volbách porazil svého oponenta exprezidenta Donalda Trumpa o deset procent bodů, McAuliffeemu se nedaří dosáhnout jasného náskoku. Průzkumy jsou velmi těsně a podle některých republikánský kandidát dokonce vede.

Stanice BBC podotýká, že přílišná blízkost McAuliffeeho k Bidenovi, který jej přijel osobně podpořit, je dvousečný meč a může se mu v zápase o guvernérské křeslo vymstít. „Myslím si, že Bidenovo nízké hodnocení je důvodem, proč McAuliffe právě teď nevyhrává o 10 bodů,“ řekl portálu USA Today David Paleologos z univerzity v Suffolku.

Podle průzkumu listu The Washington Post 53 procent respondentů pohlíží negativně na Bidenův dosavadní výkon v úřadu, 46 procent lidí jej vnímá spíše pozitivně.

„Životní náklady jsou vysoké, náklady na jídlo a také ceny plynu rostou a stále dochází k propouštění lidí. Říká se, že to je kvůli covidu,“ stěžuje si napříjklad pětatřicetiletá Tia Scottová. „Hlasovala jsem pro Bidena. Opravdu jsem se chystala volit kohokoli kromě Trumpa. Ale zdá se, že to byly všechno řeči,“ neskrývá zklamání.

Bidenovi nepomáhají potíže při prosazování ambiciózního investičního balíčku, který u demokratů prohloubil rozepře mezi progresivistickým a umírněným křídlem. McAuliffe sám připustil, že „protivítr z Washingtonu,“ je hlavními překážkami v jeho guvernérské kampani.

Podle osmdesátiletého Američana Ala Riutorta spory demokratů vrhají na prezidenta špatné světlo a vykreslují jej jako slabého vůdce. „Neschopnost demokratů pohnout s důležitými balíčky jej opravdu zraňuje a poškodí to i McAuliffeeho,“ obává se prezidentův příznivce.



Šance na vítězství demokratickému kandidátovi na guvernéra též komplikuje kontroverzní stažení amerických vojáků z Afghánistánu, k němuž dal Biden příkaz. Ve Virgini žije více než 100 tisíc vojáků a ve státě se nachází největší námořní základna na světě. Armáda zde má tradičně silné slovo.

Trumpova karta

McAuliffeeho volební strategie je proto ze zápasu o křeslo o guvernéra učinit namísto referenda o Bidenovi referendum o Trumpovi, jenž je zvláště u demokratů velmi nepopulární. Doufá, že vykreslením svého oponenta jako Trumpova nohsleda, se mu podaří přitáhnout znepokojené voliče, tak jako se to podařilo Bidenovi při prezidentském klání.

Youngkin si zřejmě uvědomuje, že postava polarizujícího prezidenta by mu mohla uškodit u umírněných republikánů a snaží se od exprezidenta distancovat. Youngkin jasně naznačil, že nechce, aby Trump dorazil do Virginie a osobně ho podpořil.

Zároveň ale republikánský kandidát hodlá těžit z trumpovského křídla strany, a proto slibuje zasadit se o témata blízká exprezidentovým voličům, jako je snižování daní a boj proti takzvané rasové kritické teorii na amerických školách.



Republikáni naposledy vyhráli ve Virginii v roce 2009. Pokud by se jim to nyní podařilo znovu, byl by to pro ně signál, že v zemi existuje široká nespokojenost s Bidenem. Té by mohli využít v takzvaných „midterm elections“, tedy volbách v půlce prezidentova mandátu. Pokud by vyhrál McAuliffee, demokraté budou mít klidnější spaní.