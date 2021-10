Bidenovi se nedaří protlačit bilionový investiční balík. Ponižující, píše tisk

Navzdory horečným vyjednáváním se demokratům nepodařilo dohodnout na infrastrukturním investičním balíku v hodnotě zhruba bilionu dolarů (21,9 bilionu korun), který prosazuje prezident Joe Biden. Odklad hlasování je pro prezidenta a demokraty ponižující ranou, komentoval to list The New York Times.