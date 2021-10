Demokraté se shodli na podobě obřího investičního balíku, oznámil Biden

Balík nicméně musí ještě schválit Kongres, kde podle dnešních vyjádření některých zákonodárců jeho podpora stále není zcela jasná.

„Po měsících těžkých vyjednávání se domnívám, že máme - vím, že máme historický ekonomický plán,“ řekl Biden. „Je to plán, který vytvoří miliony pracovních míst, posílí ekonomiku, investuje do našeho státu a do našich lidí, promění klimatickou krizi v příležitost a pošle nás na cestu, na níž budeme moci nejen soutěžit, ale zvítězíme v ekonomickém zápolení o 21. století s Čínou a s každou další velkou zemí na světě,“ dodal.

Demokraté dlouho nemohli najít shodu a finální návrh je podle amerických médií dvakrát menší než původní plán Bidenovy administrativy. Balík nakonec počítá s výdaji 1,75 bilionu dolarů (38,6 bilionu korun) rozprostřených do deseti let, čímž se stále řadí mezi největší veřejné investice v USA za řadu desetiletí.

Prezident tvrdí, že Spojené státy se kvůli novým výdajům nebudou dále zadlužovat, jelikož součástí opatření je rovněž zvýšení daní pro nejbohatší Američany a ustavení minimální daňové sazby pro podniky. „Je to fiskálně zodpovědné. A plně se to zaplatí,“ řekl dnes Biden s tím, že podle ekonomů balík rovněž sníží inflační tlak na americkou ekonomiku.

S Bidenovým plánem dlouho nesouhlasili především dva demokratičtí senátoři Joe Manchin a Kyrsten Sinemaová, kteří měli zásadní vliv na seškrtání výdajů i prezidentových plánů na zvýšení daní podnikům.

„Nikdo nedostal všechno, co chtěl, včetně mě,“ řekl Biden k dlouhým vyjednáváním se svými spolustraníky. „Ale takový je kompromis. Takový je konsensus. A to je to, s čím jsem kandidoval,“ dodal.